Alanya Dimçayı Akköprü mevkkiinde çıkan sebebeiyle Alanya'ya gelen Antalya AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Tavlı, "İl Başkanımız Sn. Ali Çetin, MKYK Üyemiz, Milletvekilimiz Sn. Mustafa Köse ve önceki dönem İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Toklu'yu İlçe Teşkilatımızda ağırladık. Hayırlı olsun temennilerini ileten İl Başkanımız Sn. Ali Çetin, MKYK Üyemiz, Milletvekilimiz Sn. Mustafa Köse ve önceki dönem İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Toklu’ya teşekkür ediyorum." dedi.