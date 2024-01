Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Yıldız Serdaroğlu’na iadei ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyarette paylaşılan görselin ittifak ortaklarını açıklarken basına servis edilmesine Yeniden Refah Partisi cephesinden tepki geldi. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hasan Çapun açıklamasında, "Bir siyasi partiye gerçekleştirdiğimiz iadei ziyarette çekilmiş olan fotoğrafları ittifak adı altında basına servis edilmesini şaşkınlıkla karşılamaktayız. Her ne kadar haber içeriğinde partimizin adı geçmesede bizlerin olduğu bu görselin paylaşılması siyasi nezakete uymayan bir hareket olmuştur. Tabiri caiz ise bu yapılan çelme takmaktır. Bizler her hareketimize, her adımımıza dikkat ederken yerel seçimler öncesi böyle dikkatsiz davranışlar bizim cephemizden kabul edilememektedir. Benzer tavır ve davranışların sergilenmesi bunun bir hatadan ziyade algı oyunu olduğunu düşündürüyor. Bizler her hangi adayı desteklediğimizi belirtmiş değiliz ve tam aksine seçime kendi adaylarımız ile girmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel seçimlerde halkımızın büyük bir teveccühü ile karşılaşmış bulunmakta olmanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde açıklanan güncel üye sayıları ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi konumundayız. Buda göstermekte ki halkımız milli görüş ve milli görüş hizmetlerini heyecanla beklemektedir. “ ifadelerini Kullandı.