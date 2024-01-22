Halid Bilal Tanrıkulu, doktora tezinde yaptığı laboratuvar çalışmalarını TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü ’ne taşıdığını, Alanya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi’nin yönlendirmesiyle proje desteği almaya hak kazandığını söyledi. Tanrıkulu, TÜBİTAK desteğiyle yürütülen disiplinler arası proje kapsamında, Elektroensefalografi (EEG) yöntemini kullanarak, etkileşimli filmlerin dalma deneyimi üzerindeki etkilerini inceleyecek. Günümüzde disiplinler arası çalışmaların bilim dünyasında giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde, film çalışmaları alanında yapılan araştırmaların proje sayesinde artması hedefleniyor. Alanya Üniversitesi'nden gelen bu öncü projede, etkileşimli filmlerin izleyici davranışları ve beyin aktivitesi üzerindeki etkileri EEG verileriyle detaylı bir şekilde analiz edilecek. Proje kapsamında elde edilecek verilerin, etkileşimli filmlerin gelecekteki gelişimine ve benzer çalışmalara ilham kaynağı olması bekleniyor.



“EEG cihazı ile film izleyicileri test edilecek”

Sanal gerçeklik, yapay zeka, insan-makine ara yüzleri gibi teknolojik alanların, sinema üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çeken Araştırma Görevlisi Halid Bilal Tanrıkulu, projesinde hızla gelişen teknolojilerin sinema üzerindeki etkilerine bilimsel bir bakış açısı getiriyor. Projeye sağlanan destekle ilgili görüşlerini dile getiren Araştırma Görevlisi Tanrıkulu, şunları söyledi: “İnsan beyninde meydana gelen elektriksel faaliyetleri gözlemlemeyi mümkün kılan Elektroensefalografi (EEG) cihazı da mevzubahis verilere ulaşma noktasında önemli bir yöntem olma potansiyelini taşıyor. Ben de EEG yöntemi aracılığıyla etkileşimli filmlerin dalma deneyimi üzerindeki etkilerini doğrudan insan beyni üzerindeki izdüşümleri ışığında gözlemlemeyi hedefliyorum. TÜBİTAK’ın disiplinler arası çalışmalara verdiği önemi göz önünde bulundurarak, bir yıllık bir araştırma süreci sonrasında, birçok hocamın ve Alanya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi’nin desteğiyle proje başvurumu tamamladım. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından TÜBİTAK’tan hızlı bir dönüş aldım. TÜBİTAK'ın projemi onaylaması, yapacağım araştırmanın bilimsel açıdan değer taşıdığını görmek beni gururlandırdı. Projemin başarıyla tamamlanması durumunda, elde edilecek sonuçların, disiplinler arası çalışmaların sinema alanındaki önemini vurgulamasını ve gelecekteki benzer çalışmalara da ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum”.



“Rektör Güner’den Tanrıkulu’na tebrik”

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, TÜBİTAK desteğine ilişkin görüşlerini dile getirirken Tanrıkulu’nun projesinin sinema sektörüne farklı bir bakış açısı getireceğini savundu.

Güner, “Her zaman öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yanındayız. Üniversite bünyemizde aktif hale getirdiğimiz Alanya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisimiz, akademisyen ve öğrencilerimizin proje çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor. Bu sayede öğrencilerimiz, sektörel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi projeler geliştirebiliyor ve bu projelerin gerçek dünyada uygulanmasına imkan tanıyan ortamlar hazırlıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA