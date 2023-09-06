Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile önceki görüşmelerinde hastanenin mevcut durumunu değerlendiren Başhekim Doç. Dr. Güler, projelerini hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Hastaneye bağlı hizmet veren Alanya’nın doğusunda ve batısında yer alan semt poliklinikleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezini (TRSM) ziyaret ederek kurumların fiziki koşulları, teknik donanım ve ekipmanlarını, çalışma alanlarını yerinde inceleyerek yapılacak olan değişiklikleri ve planlamaları not aldı. Semt polikliniğinde hizmet veren sağlık personeli ve hekim arkadaşlarıyla da bir araya gelerek yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “ İlçemizde herkesin ulaşabileceği daha nitelikli ve etkin bir sağlık hizmeti için kalite ve hizmet standartlarımızı yükseltmek için semt polikliniklerimizi yerinde ziyaret ettik. Fiziki koşullarını, polikliniğin tıbbi cihazlarının güncelliği, hijyen standartları ve hasta konforu durumlarını yakından gözlemlemedik. Hastane yönetimimizle birlikte hem sağlık çalışanlarımız hem de hasta ve hasta yakınlarımız için gerekli düzenlemelerimizi ve planlamalarımızı en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. İlk olarak buradaki hekim sayımızı arttırarak daha fazla hastamıza sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.