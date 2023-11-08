WTM Londra Fuarında açıklanan Global Seyahat Raporuna göre Avrupa'ya gelen ziyaretçi sayısı 2019'un yüzde 97'sine ulaştı. Buna göre, 2019 yılında 440 milyon olan ziyaretçi sayısı bu yıl 428 milyon olarak gerçekleşti. Öte yandan, dolar bazında, turizm harcamaları 2019 yılına kıyasla yüzde 19 artış gösterdi.

Avrupa turizmindeki toparlanmaya Türkiye öncülük etti

Rapordaki detaya göre Avrupa'da turizmin toparlanmasına Türkiye öncülük etti. Euro bazında gelirde Avrupa'nın en büyük iki destinasyonu İspanya ve Fransa 2019'a göre sırasıyla yüzde 33 ve 31 artış gösterirken, Avrupa'nın üçüncü büyük destinasyonu durumundaki Türkiye 2019'a göre gelirini yüzde 73 artırdı.

Değer artışında Türkiye Fransa’yı geride bıraktı

Avrupa'nın 10'uncu büyük destinasyonu Hırvatistan'ın turizm gelirinin ise pandemi öncesinin yüzde 51 üzerine çıkması bekleniyor.

2024 yılına girilirken Türkiye'nin Fransayı geçerek Avrupa'nın en değerli ikinci destinasyonu konumuna yükselmesi bekleniyor. Fransa ise iyi bir büyüme kaydetmiş olmasına rağmen üçüncülüğe gerileyecek. Ayrıca 2024 yılında Portekiz'in pazar payını artırması bekleniyor.

Tayland turizminde rekor değer artışı bekleniyor

Raporun 2033 inbound (gelen yolcu) trend öngörüleri ile ilgili bölümünde ise İspanya, Fransa ve Türkiye'nin sırasıyla yüzde 74, 80 ve 72 değer artışı kaydedeceği ancak Fransa ve Türkiye'nin ilk 10'da birer sıra gerileyerek yüzde 178 değer artışı kaydetmesi beklenen Tayland'ın gerisine düşmesi bekleniyor. Tayland, turizmde değer artışında ABD, Çin ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya konumlanacak.

KAYNAK: Turizm Güncel