Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisinin (FSB) açıkladığı verilere göre, 2023 yılının 9 aylık diliminde Rusya'dan yurt dışına, 7 milyonu turizm amaçlı olmak üzere, toplamda 21 milyon seyahat yapıldı.

2023 yılının 9 ayında Rusya'dan yurt dışına yapılan turizm amaçlı seyahatler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artışla 7 milyon olurken, turizm amaçlı seyahatte aslan payını Türkiye aldı.

5,2 milyon seyahatin sadece 3,4 milyonu turizm amaçlı

2022 yılının 9 aylık döneminde 2,7 milyon olan Rusya'dan Türkiye'ye dönük turizm amaçlı seyahatler bu yılın aynı döneminde 3,4 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı 9 aylık verilere göre Rusya'dan Türkiye'ye yaklaşık 5,2 milyon ziyaretçi geldi. Veriler, ülkeye gelişlerin 1 milyon 760 bininin turizm dışı amaçlarla yapıldığını gösteriyor.

500 bin transit yolcu

Rus TV kanalı RBC, Türkiye seyahatlerindeki önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Buna göre, Türkiye'ye yapılan seyahatlerin en az 500 binini transit seyahatler oluşturuyor. Rusya vatandaşlarının kendilerine kapalı olan ülkelere Türkiye üzerinden uçtuğuna dikkat çekilen RBC haberinde özellikle İstanbul'un Ruslar açısından popüler bir hub (merkez) haline geldiğinin altı çizildi.

Turizm amaçlı çıkışlarda diğer önde gelen ülkeler

Rusya'dan turizm amaçlı yurt dışı seyahatlerde ikinci sırada 922 binle Birleşik Arap Emirlikleri yer alırken, onu 739 binle Mısır ve yaklaşık 520 binle Tayland takip ediyor.

KAYNAK: Turizm Güncel