Antalya Körfezi’nde akşam saatlerinde hortum paniği yaşandı. Kıyıya oldukça yaklaşan dev hortum, görenleri hem hayrete düşürdü hem de korkuttu. Bir süre etkisini sürdüren hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Hortum karaya ulaşmadan gözlerden kaybolurken, akşam saatlerinde aniden bastıran dolu kentte cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı noktalarda yağıştan dolayı yayalar ve araç sürücüleri güçlük yaşadı.





Doluyla kartopu oynadılar

Şaşkına dönen Antalyalılar, doluyla kartopu oynadı. Yaklaşık yarım saat etkisini sürdüren dolu, yerini yağışa bıraktı. Yusuf Direk isimli vatandaş, “Yağmur birden bastırdı. Önce yağmur sonra doluya döndü. Her yer bembeyaz oldu. İlk defa böyle bir şey gördüm” dedi.