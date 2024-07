Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1220 Sokak üzerinde bulunan otluk ve ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler müdahale ettiği sırada kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda geniş bir alanı kapladı. İkamet ve seralara yakın alanda yangının önünü kesmeye çalışan bir itfaiye eri bir ara alevlerin arasında kaldı. Alevlere aldırış etmeden yangına müdahale eden itfaiye erinin o anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Takviye ekiplerin gelmesi ile yangın kontrol altına alınırken yorgun bir şekilde duvar dibine çöken itfaiye erine vatandaşlar su getirdi.

Eski muhtar, yeni muhtarı suçladı

Vatandaşlar ve polis ekipleri de hortumlarla yangını söndürme çalışmalarına destek olurken Doğuyaka Mahallesi eski muhtarı Kemalettin Uluçay, "Eroinci burada rahat rahat dolaşıyorsa elbette sahipsiz mahalle, ben yangın esnasında koştum geldim. Yangın daha büyük olabilirdi. Ortalık madde bağımlısından geçilmiyor. Burada yatıyorlar" dedi.

"Burası madde bağımlılarının mekanı oldu"

Bölgede ikamet eden Emine Nar Kaya isimli bir vatandaş da, yangın çıkan alana madde bağımlılarının sürekli olarak girip çıktığını belirterek, "Dumanları gördüm. Burası tinercilerin mekanı oldu. Evsiz bir adam burada yatıyordu. Eve girdim dumanlar bir anda artmaya başladı. Sadece muhtarla değil, hep beraber mahallemizi güzelleştirebiliriz. Ama öncelikle bu evsizler konusuna bir çözüm bulunmasını rica ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha öğrendik ki canımız tehlikede. Ben gece 1'de işten geliyorum. Binamızın içinde, çevrede oluyorlar. Buraya giren çıkanın haddi hesabı yok. Bütün mahalleliye sesleniyorum. Burada kara delik yok. Attığımız çöpler kara deliğe gitmiyor. Çevremize sahip çıkalım" diye konuştu.

Mahalleli isyan etti

Mahalle sakini Ayşe Doğan ise, "Sahipsiziz burada; saldırıya uğrayanı, hapçısı, evsizi, fuhuş her şey var burada, ormanın içinde. Bunların olacağı belliydi. Artık yeter dahi. Bizim de canımıza tak etti. Ben her gün korku ile yaşamaktan, çocuklarımı sabaha kadar başına bir şey gelecek mi diye beklemekten yoruldum. Artık bu belediyeler duysun sesimizi" ifadelerini kullandı. Doğuyaka Mahallesi Muhtar Azası Fikret Koç da, "Mahalle muhtarı ve azaları ile her şekilde yangına yardım ediyor. Muhtar ile şimdi de görüştüm, adam yangının tam içinde yardım ediyor. Yaklaşık 30 dönüm yer yandı. Burası zaten madde bağımlıları ile dolu, her gece biz buradayız" şeklinde konuştu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.