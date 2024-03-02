Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenlenen mitingte vatandaşlara hitap etti. Mitinge katılımın 80 bin olduğunu kaydeden Erdoğan, güzelliklerini anlatmaya, dillerin kifayetsiz kaldığı Antalya'da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halan Tütüncü ve 19 ilçenin adaylarını sahneye tek tek davet ederek ellerini kaldırdı ve destek istedi.

ALANYA ANTALYA’YA AKIN ETTİ

Hem; AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı hem MHP Alanya İlçe Teşkilatı hemde Cumhur İttidakı’na gönül veren vatandaşlar Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile birlikte Antalya’ya adeta akın etti. Alanya’nın pek çok mahallesinden kaldıran otobüsler ve şahsi araçlarla Başkan Yücel’i yalnız bırakmayan Alanya, mitinge en çok katılımın olduğu ilçelerin başında geldi. Büyük buluşmaya Alanya’dan; AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı ve Yönetimi, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Yönetimi, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, Alanya Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları ve binlerce vatandaş katıldı.

ERDOĞAN: ALANYA HAZIR MAŞALLAH

Mitingde alany dolduran on binlerce seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alanya’yla ilgili de bir kaç müjde verdi. Alanya’ya doğal gaz müjdesi veren Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde Alanya, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat'a doğal gaz arzı sağlamayı planladık. Antalya'yı daha nice güzel yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak için, Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın arkasındayım.” dedi.

Alanya-Antalya Otobanın da bu dönemde yapılacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alanya’dan gelen kalabalık grubun coşkusu karşısında, “Alanya hazır maşallah” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL SÖZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ım sahneye davet ettiği ve elini kaldırdığı Başkan Yücel halkı selamladı. Başkan Yücel mitingi değerlendirerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 80 bin vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdiği, Antalya Mitingindeyiz! Hem Antalya’mızda hem Alanya’mızda Cumhur’un gücüyle canla başla çalışacak, yine birlikte başaracağız, bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz! Sayın Cumhurbaşkanım, Antalya’mıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz!” dedi.