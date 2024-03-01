Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi, halkı bilinçlendirme çalışmalarına ve sosyal faaliyetlerine devam ediyor. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında Alanya Belediyesi Odyologu Ayşenur Şanlı tarafından işitmenin önemi hususunda Cuma Pazarı esnaflarına, sanayi esnaflarına ve vatandaşlara broşür dağıtılıp, bilgi verildi. İşitme kaybının yalnızca duyma yeteneğini etkilemediğini belirten Odyolog Şanlı, tedavi edilmeyen işitme kaybının sosyal aktivitenin azalmasına, sosyal izolasyona, yalnızlığa ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabileceğini söyledi.

“KULAK ÇUBUĞU KULAK VE İŞİTME SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAR”

“Temizlemeye çalıştığımız kulak kiri aslında vücudumuzun ürettiği yararlı bir salgıdır” diyen Odyolog Şanlı, “Bu salgının görevi toz ve kum parçalarını tutarak kulak zarına zarar vermesine engel olmaktır. Kulak zaten kendi kendini temizleyen bir organdır. Dışarıya doğru sürekli bir aktivite vardır ve kirlerini atar. Kontrolsüz bir şekilde dış kulak yolunda ilerleyen kulak çubuğu kulak zarı yırtılmalarına sebep olabilir. Böyle durumlarda en kısa sürede kulak burun boğaz hekimine başvurmak gereklidir” dedi.

“YÜKSEK GÜRÜLTÜ İŞİTME KAYBININ EN YAYGIN NEDENİDİR”

Şanlı, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi: “Gürültüye bağlı işitme kaybı, bireyin günlük aktivitelerini, psikososyal fonksiyonlarını, uyku kalitesini olumsuz etkileyerek, bireylerin korku ve öfke hissetmesine neden olmaktadır. Gürültüye bağlı işitme kaybı yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine rağmen birçok insan, yüksek ses seviyelerinin geri dönüşü olmayan işitme kaybına neden olabileceğini bilmemektedir” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.