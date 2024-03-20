Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2024 istatistiklerini paylaştı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38,0, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 arttı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 130,4, minibüste yüzde 110,1, otobüste yüzde 65,8, otomobilde yüzde 63,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,1, kamyonda yüzde 29,2, kamyonette yüzde 24,7 ve traktörde yüzde 16,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2024 Şubat ayı itibarıyla 672 bin 961'i otomobil olmak üzere 1 milyon 466 bin 17 oldu. Isparta'da 95 bin 204'ü otomobil olmak üzere 213 bin 292, Burdur'da 62 bin 692'si otomobil olmak üzere 162 bin 397 oldu.