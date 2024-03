Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Alanya Belediye personelleri ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Yücel’in davetine Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyeleri ve Meclis Üyesi adayları, personeller ve aileleri katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan ve personelle selamlaşan Başkan Yücel, personellerin ramazanını tebrik etti. Belediye personellerinin aileleriyle katıldığı iftar programında konuşan Başkan Yücel, “İftar soframız birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA BELEDİYESİ TÜM ÇALIŞANLARI İLE GENİŞ VE GÜÇLÜ BİR AİLEDİR”

“10 yıldır Alanya'ya hizmet etmek için hep birlikte gece gündüz demeden özveriyle çalışıyoruz” diyen Başkan Yücel, “Biz güçlü ve üretken bir ekibiz. Alanya'nın bugününü ve yarını hep birlikte inşa ediyoruz. Alanya sürekli göç alan, gelişen ve büyüyen bir şehir. Kışlık nüfusu neredeyse 500 bin, yaz nüfusu 1 buçuk milyona yaklaşan, dinamik bir şehre hizmet etmek hiç de kolay değil. Alanya halkımıza ve bu şehirde yaşayan herkese en iyi şekilde hizmet verdik. İnşallah vermeye de devam edeceğiz. Alanya'ya yaptığımız her hizmet, kazandırdığımız her eserde sizlerin emeği, desteği ve alın teri var. Doğudan batıya, tüm Alanya'yı kucaklayan hizmet anlayışımızla çalışıyoruz. Özveriniz, gayretiniz ve emekleriniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ben sizden razıyım, Allah da sizden razı olsun. Gerçekten böyle güzide bir ekiple memleketini, ülkesini seven, insanlara faydalı olan, insanlar için yaptığını, hak için yaptığına inanan bir ekiple çalışmaktan son derece mutluyum. Bizim adalet anlayışımız, bizim eşitlik anlayışımız Hazreti Ömer'in “Dicle etrafında bir kurt, kuzuyu kaparsa ondan biz sorumluyuz” anlayışıdır. Bu anlayışla çalışan bir ekiple çalışmaktan dolayı gerçekten son derece mutluyum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: “ALANYA ‘ADEM BAŞKAN İLE YOLA DEVAM’ DİYECEKTİR”

Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Alanya’nın ve Alanya Belediyesi’nin Adem Murat Yücel’e sahip olduğu için şanslı bir şehir olduğunu ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu, “Adem Başkanımız 10 yıldır aşkla bu şehre hizmet ediyor. Sizlerin desteğiyle 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerden de zaferle çıkacak ve Alanya’ya aynı aşk, azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecek. Antalya’da da Hakan Tütüncü başkanımızla el ele verip hem Antalya’nın altın çağını başlatacaklar hem de Alanya’nın” dedi. Konuşmaların ardından personeller ve aileleri Başkan Yücel ve Mevlüt Çavuşoğlu ile bol bol fotoğraf çektirdi.