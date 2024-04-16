Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve ALKÜSEM iş birliği ile ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ düzenlenecek. ALTSO’dan eğitim ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Temel İlk Yardım Eğitimi 16 saat (2 gün) teorik ve uygulamalı konuları kapsıyor. Eğitimlerimiz alanında uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Eğitim boyunca kursiyerlerimiz acil durumlarda yapılması gereken ilkyardım müdahalelerini öğrenerek, tüm uygulamaları tek başına yapabilme becerisi kazanır. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen teorik ve uygulamalı sınavlara girecek. Sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı sertifikaları ve kimliklerini almaya hak kazanır. Başvuru için 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile odamız eğitim şubesine gelerek form doldurulması gerekiyor. Katılımcı sayısı sınırlandırılmış olup son başvuru tarihi 22 Nisan 2024 olarak belirlenen Temel İlk Yardım Eğitimi yeterli katılımcı sağlandığı takdirde 25-26 Nisan 2024 tarihinde odamız ALTSO Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Üye/Üye Çalışanı İçin Eğitim Katılım Ücreti: Bin 470,61 TL

Üye Olmayan Kursiyer İçin Eğitim Katılım Ücreti: Bin 671,15 TL

Sınav için İl Sağlık Müdürlüğü’ne yatırılacak olan ödemeler eğitim sırasında bilgisi verilecektir.

Sınav Ücreti: 216,85 TL

Bakanlık Katkı Payı: 17 TL

Sertifika Ücreti: 17 TL

Kimlik Ücreti: 78 TL