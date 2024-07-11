Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); öğrenci ve personellerine yönelik içerisinde giyim, hediyelik eşya, rozet, spor malzemeleri ve hatıra niteliğindeki ürünlerin olduğu ALKÜ Store mağazası Kestel Yerleşkesindeki Çarşı’da açıldı. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın kurdelesini kestiği açılışa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, dekanlar, öğretim üyeleri, personeller ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

ALKÜ’nün her geçen gün yeni proje ve çalışmalara imza attığını belirten Rektör Türkdoğan, ALKÜ Store mağazasının açılmasıyla ALKÜ isminin hatıralarda görsel şekilde de kalacağının altını çizdi. Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında, “ALKÜ’yü temsilen logomuzun, ismimizin anıldığı birçok yerde hafızalarda kalması için yapılacak en iyi projelerden birisi oldu. Farklı yerlere dokunmanın farklı insanlara ulaşabilmenin çeşitli yolları var. Biz diğer yolları sürekli denerken ALKÜ Store mağazamızın açılması, bizim elimizi bu alanda daha da güçlendirecek. Böyle bir çalışmanın faaliyete geçmesi hepimizi gururlandırdı. ALKÜ Store mağazamızın üniversitemizin tanıtılmasına büyük katkı sunmasını diliyorum. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum. ALKÜ Store tüm camiaya hayırlı olsun.” dedi. Konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleşerek ALKÜ Store açıldı. Açılış sonrasında Rektör Türkdoğan ve katılımcılar, ürünleri inceleyerek beğendikleri ürünleri hatıra amaçlı satın aldılar. ALKÜ 4. sınıf öğrencilerinden İsmail Doğan, ALKÜ Store mağazasını çok beğendiğini ve böyle bir mağazanın açılmasının öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. ALKÜ Store’daki ürünleri merak eden personel ve öğrenciler, gün boyu mağazayı ziyaret ettiler.