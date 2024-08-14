Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Ünal, 13 Ağustos günü kaldırımda yürüdüğü sırada yakınında meydana gelen kazada kontrolden çıkan aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Ünal’ın hayatını kaybetmesi üzerine görev yaptığı Eğitim Fakültesi önünde kendisi için dua edilerek helallik alındı. Eğitim Fakültesi önündeki duanın ardından merhum Ünal, Türkler Yanıklar Cülleboğlu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Cülleboğlu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Ünal’ın cenaze törenine ailesi, yakınları, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, dekanlar, MYO müdürleri, akademik ve idari personel katıldı. Rektör Türkdoğan yaptığı taziye konuşmasında “Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Ünal hocamızın, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi ALKÜ ailesine büyük bir üzüntüyü beraberinde getirdi. Merhum Dr. Abdulkadir Ünal hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun.” dedi.

Kaynak: ALKÜ/Basın