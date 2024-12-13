Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ülkenin geleceği ve bölgenin daha hızlı kalkınması adına yeni bölümler ve programlar yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Gazipaşa’ya kurulması planlanan Denizcilik MYO için yaptığı girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Bu doğrultuda Rektör Türkdoğan, Gazipaşa’ya donanımlı ve kapsamlı bir Denizcilik MYO oluşturmak için bu alanda başarılı olan üniversitelerin ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarında teknik incelemelerde bulunmaya başladı. Rektör Türkdoğan beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile Türkiye’nin denizcilik ve gemi sektörüne önemli katkılar veren Ordu Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret etti. Rektör Türkdoğan, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ve beraberindeki heyetle birlikte Fatsa’daki Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile Fatsa Meslek Yüksekokulundaki denizcilik ve gemi ile ilgili bölüm ve programları incelediler.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “SÜRECİ HIZLANDIRACAĞIZ”

Fatsa’daki gezide denizcilik ve gemicilik bölümleriyle ilgili detaylı bilgilendirmeler alan Rektör Türkdoğan, Gazipaşa’ya kurulması planlanan Denizcilik MYO için kurumlarla irtibat halinde olduklarını belirtti. Alanya bölgesi olarak denizcilik sektörüne büyük katkılar sağlamak istediklerinin altını çizen Rektör Türkdoğan, “Alanya’mızın denizcilik alanında yeni bir döneme başlamasını istiyoruz. Bu alanda Gazipaşa’ya kurmayı planladığımız Denizcilik MYO için veri toplamaya ve bilgilendirme çalışmalarına tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin denizcilik ve gemicilik alanında sektöre büyük katkılar sağlayan Ordu Üniversitesini değerli Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Baş ile gezdik. Fatsa’da yaptığımız gezide bizlere bu alanda yapılması gereken her şeyi Rektörümüz anlattı. Bundan sonraki süreçte Denizcilik MYO’nun kurulması için süreci hızlandıracağız. Bizlere verdiği bu önem için Rektörümüz Sayın Orhan Baş’a ve ekibine yürekten teşekkür ederim.” dedi. Fatsa’daki inceleme gezisinin ardından Rektör Türkdoğan ve Rektör Yardımcısı Kılıç, Rektör Baş’ı makamında da ziyaret ettiler. Ziyarette konu ile ilgili detaylı fikir alışverişinde bulunuldu.