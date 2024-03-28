Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütülen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, çeşitli etkinliklerin yer aldığı “Sürdürülebilir Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları” isimli konferansla ele alındı. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi ve ALKÜ Enerji Yönetim Birimi tarafından hazırlanan konferans öncesinde ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencileri, plastik, tahta ve kâğıt atıklardan yapılan oyuncak ve kostümlerle gösteri yaptılar. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. İsmail Tosun ile Akdeniz Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu ülkemizde ve dünyadaki sıfır atık konusunda yapılan çalışmaları ele aldılar. Konferansa ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Enerji Yönetim Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut, akademik, idari personeller, öğrenciler ve anaokulu öğrencilerinin velileri katıldı.

PROF. DR. ATILGAN: “İYİ BİR DÜNYA İÇİN SIFIR ATIK PROJELERİNE ÖNEM VERMELİYİZ”

Prof. Dr. Atılgan Atılgan, atıkların her geçen gün daha da değerli olduğunu söyleyerek atık miktarlarının en aza indirilmesi gerektiğine değindi. Doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayan Atılgan, “Sıfır atık projeleriyle ne kadar tasarruf yapıldığını artık çıktılarla görmeye başladık. Yapılan bir çalışmada sadece cam atıkların değerlendirilmesiyle yüzde 20 oranla hava kirliliğinin önüne geçilirken yüzde 70 oranında da su tasarrufu sağlanıyor. Geleceğimize iyi bir dünya bırakmak için çevremizi koruyup sıfır atık projelerini tam olarak uygulamamız gerekiyor.” dedi.

AKBULUT: “ALKÜ’DE SIFIR ATIK PROJELERİ DEVAM EDİYOR”

Öğr. Gör. Leyla Akbulut, konuşmasında sıfır atığın diğer bir amacının da israfın önlenmesi olduğunu söyleyerek ALKÜ Enerji Yönetim Birimi olarak bu çizgide projeler ürettiklerinin altını çizdi. ALKÜ olarak sıfır atık ve yenilenebilir enerji üretiminde örnek projelere imza attıklarını söyleyen Akbulut, “Enerji verimliliği uygulamalarımız; ALKÜ GES projemiz ve yemek atıklarından yaptığımız ekodöngüsel projelerimiz arasındaki kompost ve mama üretimlerimizle sıfır atıkta yenilikleri sürdürüyoruz. ALKÜ’de sıfır atık ve yenilenebilir enerji konularında bizlere tam destek sağlayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.



PROF. DR. TOSUN: “ATIK ARTIK ‘KATIK’ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR”

Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tosun, “Sürdürülebilir Sıfır Atık Yönetimi” konusunda önemli bilgiler verdi. Sıfır atık projelerinde samimiyet ve gayretin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tosun, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendileri sayesinde ülkemizde başlatılan sıfır atık projeleri, bugün büyük boyutlara ulaştı. Sağlıklı yaşamak herkesin anayasal hakkı olurken bu konudaki çalışmalara da hepimizin katılması gerekiyor. Sıfır atık konusunda herkes bir işin ucundan tutması lazım. Günümüzde ‘atık’ artık ‘katık’ olarak değerlendiriliyor. Bugün atıklar artık gelir olarak değerlendirilirken aynı zamanda atık ne kadar az çıkarsa o kadar da ülkemize faydalı oluyor. Atıklar artık kurumlardan toplanmaya başladı ve bu hareket en tabana kadar yayılmaya devam ediyor.” dedi.

PROF. DR. CİVELEKOĞLU: “SIFIR ATIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI”

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu ise Sıfır Atık Konseptinde Geri Dönüşüm Uygulamaları konusunu anlatarak ülkemizin bu konudaki çalışmaları ve tasarruf edilen miktarlar hakkında bilgi verdi. Sıfır atık uygulamalarının hemen hemen herkes tarafından hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Civelekoğlu, “Ekosistemi tüketen sistemlerin artık terkedilmesi geriyor. Bunun yerine döngüsel ekosistem denilen kaynakları koruyan ekonomik modellere geçilmesi gerekiyor. Bu bir tercih değil günümüzde mecburiyet oldu. Geri dönüştürme ile yapılan işlerin çevresel etkileri oluyor ve bunu kademe kademe yapılması gerekiyor. İklim değişiklikleriyle ilgili sıfır atık projelerinden itibaren ihtiyaçları karşılayamazsak sıcaklık artışının 2050’de 2,5 derece daha artacağı öngörülüyor. Burada yol haritası belli olmalı. Sıfır atık projelerinden en yüksek verimi almak için sıfır atığın sürdürülebilir olması gerekiyor” dedi. Konferansta Prof. Dr. Tosun’a, Prof. Dr. Civelekoğlu’na, Öğr. Gör. Leyla Akbulut’a, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Didem Türkoğlu ve ALTSO MYO Öğretim Görevlisi Sıla Aydoğan’a teşekkür belgeleri takdim edildi. Konferans sonunda Öğr. Görevlisi Sıla Aydoğan öncülüğünde öğrencilerin hazırladığı atık malzemelerden aydınlatma sergisi ile anaokulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi gezilerek program sona erdi.