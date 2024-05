Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) baharın gelişi “ALKÜ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği” ile karışlandı. ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında 3 gün süren etkinliklerde öğrenciler; birbirinden renkli spor aktivitelerine, yarışmalara, workshoplara ve farkındalık çalışmalarına katılarak doyasıya eğlendiler. Etkinliklere ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ, BAŞARILI GENÇLERİYLE VAR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, şenlikte öğrencilerin oyun ve etkinliklerine katıldı. Öğrencilerle birlikte oyunlara katılan Rektör Türkdoğan, öğrencilerle yaptığı sohbetlerde de onların talep ve önerilerini dinledi. Şenliklerin son günü konser öncesi öğrencilere seslenen Rektör Türkdoğan, ALKÜ’nün büyük bir aile olduğunun, her zaman dayanışma ve birlik içinde hareket ettiklerinin mesajını verdi. ALKÜ, öğrencilerini geleceğe hazırlama konusunda üniversite olarak tüm imkânları sonuna kadar kullandıklarını belirten Rektör Türkdoğan; “Ülkemizin yarınlarının emanetçisi olan gençlerimize en iyi eğitimi vererek onların mesleklerinde en başarılı bireyler olmalarını istiyoruz. Bunu yaparken de ALKÜ’ye adım atıldığı ilk günden mezun olup mesleği icra edene kadarki süreç boyunca desteklerimiz her zaman sürüyor. Buradan ALKÜ ailesinin bireyi olarak mezun olan öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra da bu ailenin bir ferdi olarak yaşamını sürdürecek. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sadece akademik başarılarda değil, hayata dair tüm alanlarda onların yanında olduk. Üniversitemiz tarafından yapılan eğlence, bilim, kültür ve sanat etkinlikleriyle de öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını da hep en yüksek seviyede tutmayı şiar edindik. ALKÜ; inançlı, başarılı ve ülkemizi her zaman aydınlığa çıkaracak gençleriyle var. Tüm gençlerimizin akademik ve mesleki hayatlarında başarılarının daim olmasını dilerim.” dedi. Rektör Türkdoğan, şenliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

ŞENLİK HAVASI 3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ

14 Mayıs Salı günü başlayan etkinlikler, 3 gün boyunca dolu dolu geçti. Stantların açılmasıyla başlayan etkinliklerin ilk gününde öğrenciler; rodeo, langırt, tırmanma duvarı, masa tenisi ve birçok oyunla şenliklere “Merhaba!” dedi. Bunun yanında Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi tarafından Abeslang Resim Tasarımı, Guling Etkinliği düzenlendi. İlk gün etkinlikleri, konser ve gösterilerle devam etti. Etkinlik alanında öğrenci toplulukları tarafından açılan stantlarda öğrenciler, çeşitli etkinlilere davet edilirken topluluk üyeleri birbirinden güzel ikram ve hediyelerle öğrencileri stantlarında ağırladılar. ALKÜ Müzik Topluluğu tarafından birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken son olarak Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Karademir öncülüğünde hazırlanan ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu tarafından dans gösterisi yapıldı. Etkinliklerin devam eden günlerinde de yarışmalar, oyunlar, çeşitli ikramlarla eğlence sürdü. Öğrenciler, rodeo üzerinde kalmak için kıyasıya mücadele ettiler. Spor Bilimleri Fakültesi tarafından birçok spor aktivesinin yapıldığı şenlikte bunun yanı sıra halat çekme, dart, çöp toplama oyunlarında da birincilere çeşitli ödüller verildi. Şenliğin ilk gününde ayrıca Gazipaşa Havacılık ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Drone Farkındalığı etkinliği de ALKÜ’lü öğrenciler tarafından ilgi gördü. Şenliğin ikinci gününde gündüz etkinlikler sürerken Dj Can Keski ve Dj Melih Yavuz’un müzik şöleni ile öğrenciler doyasıya eğlendiler. 3 gün boyunca dolu dolu geçen şenlik; Süreyya Ayvazova, Grup Araf ve Ebru Keskin’in konserleriyle öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Gecenin sonunda ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Süreyya Ayvazova ile Ebru Keskin’e çiçek takdiminde bulundu.