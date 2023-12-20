Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Şiiri Dinletisi”ne ALKÜ akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri Burak Önkol ve Yaşam Karlı’nın enstrümanlarıyla eşlik ettiği programda, usta şairlere ait eserler öğrenciler tarafından seslendirildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler salonda bulunanlara hem keyifli hem de duygu dolu anlar yaşattı.



KİMLERİN ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ?

Türkçe Eğitimi öğrencisi Emine İrem Ataman, Mehmet Âkif Ersoy’un “Bülbül” şiirini; Türkçe Eğitimi öğrencisi Buse Güler, Özdemir Asaf’ın “Çağrışımlar” şiirini; Türkçe Eğitimi öğrencisi Hacer Arslan, Özdemir Asaf’ın “Eskisi Kadar Özlemiyorum” şiirini; Türkçe Eğitimi öğrencisi Kadir Atlı, Mehmet Âkif Ersoy’un “Ye’is” şiirini; Müzik Eğitimi öğrencisi Burak Önkol ve Yaşam Karlı, Özdemir Asaf’ın “Lavinia” şiirini; Türkçe Eğitimi öğrencisi Azra Üstün, Hüseyin Nihal Atsız’ın “Geri Gelen Mektup” şiirini; Türkçe Eğitimi öğrencisi Parisa Mollaabbasi, Huşeng Caferi’nin “Ağ Atım” şiirini; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencisi Berna Özer, Süleyman Çobanoğlu’nun “Kurt Bakışı” şiirini; Türkçe Eğitimi öğrencisi Muhammet Göresim, Abdurrahim Karakoç’un “Anadolu Sevgisi” şiirini; Sınıf Eğitimi öğrencisi Yaren Çetinkaya, Ahmet Muhip Dıranas’ın “Kar” şiirini; Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Furkan Sarı, Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar” şiirini; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencisi İpek Nisa Depe, Dilaver Cebeci’nin “Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Mektup” şiirini; Türkçe Eğitimi öğrencisi Kadir Atlı, Mehmet Âkif Ersoy’un “İstiklal Marşı”nı ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Ali Canbulat, Yahya Kemal Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirini tüm benlikleri ile okuyarak izleyenlerin beğenisini topladı.

Dinleti sonunda programı koordine eden akademisyenlere ve öğrencilere Cumhuriyet’in 100. yılı olması sebebiyle solmayacak çiçek hükmünde birer Türk Bayrağı hediye edildi.