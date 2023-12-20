Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Demirtaş Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretinde okul müdürü Saniye Mecek’den okulun durumuyla ilgili ve öğrencilerle ilgili bilgiler alan Alanya Kaymakam Ürkmezer okulu gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra lise öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer öğrencilerin hazırlamış olduğu yerli malına katılarak öğrencilerle sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakam Ürkmezer:

“Proje okullarının çıkma sebebi öğrencilerin öncelikle akademik başarısını arttıran ve diğer sınavlar ile üniversite sınavlarında daha iyi bir başarı sağlaması. Çocukların akademik başarıları ile beraber sosyal, kültürel, sportif alanda da çalışmalar yürütülerek değerler eğitiminin iyi aktarılmasını ve rehberliklerini önemsiyoruz. Bir diğer önemli konu ise kitap okuma etkinliğidir. Çocuklarımızın düzenli bir şekilde kitap okumasının ve okuma saatlerinin yapılmasının bu alanda alışkanlık kazandırılmasını önemsiyoruz. Özellikle kitap okuma anlamında çocuklarımızı desteklemenizi bekliyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ürkmezer’e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Demirtaş Mahalle Muhtarı Mustafa Doğrul eşlik ettiler.