Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) toplum yararına yönelik iş birliği adımlarına bir yenisini daha ekledi. Adalet Bakanlığı Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan arasında imzalanan protokolde Genel Sekreter Onur Ocakdan ve Alanya Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven de katıldı. Gerçekleştirilen protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin; kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürütülecek. Yapılacak bu çalışmalar ile yükümlülerin ve eski hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmalarının yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı/destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve yürütülmesi amaçlanıyor.

BİREYLERİN TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, imzalanan protokolün her iki kurum için de faydalı olmasını dileyerek, Adalet Bakanlığı'nın suç işlemiş bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve rehabilite edilmesi amacıyla kamu kurumlarıyla iş birlikleri yapıldığını belirtti. Bu kapsamda, ALKÜ ile gerçekleştirilen bu iş birliği protokolünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Başsavcı Tekin, protokolün hayırlı olmasını dileyerek ve katkı sunan herkese teşekkür etti.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “AKADEMİK BİRİKİMİMİZİ TOPLUM YARARINA KULLANACACAĞIZ”

Üniversite olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduğuna değinen Rektör Türkdoğan, yapılan protokolün ALKÜ’nün sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı. ALKÜ’nün bilimsel birikiminin toplumun her kesimine açık olduğunu ifade eden Rektör Türkdoğan, “Akademik birikimimizi toplumsal fayda sağlayacak yönde kullanmak bizlerin her zaman önceliğidir. Bu vesileyle protokolün her kesime hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.