Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Muhasebe ve Vergi Bölümü öğrencileri, üniversite - sektör iş birliği kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminde Öğr. Gör. Erdal Yenialp tarafından verilen “Bilgisayarlı Muhasebe-I” dersi içeriğinde eğitimini aldıkları “DIA Muhasebe Programı” sertifikalarını aldılar. DİA yazılım Çözüm Ortağı Armada Bilişim firmasının desteğiyle ücretsiz olarak verilen sertifikalar için ALTSO Meslek Yüksekokulunda bir tören düzenlendi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen törene, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALTSO MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Bayramol, Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğretim Elemanları, DİA Kanal Yöneticisi Cenk Çobanoğlu, DİA Yetkili Çözüm Ortağı ve ARMADA Bilişim firma sahibi Zafer Cengiz, Soner Çalık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KILIÇ: “EĞİTİM İÇİN YAPILAN HER ŞEY TAKDİRE ŞAYANDIR”

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, sertifika almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Sertifikasyon konusunun önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Kılıç, bireylerin yaptığı işi belgelendirebilmesinin çok güzel olduğunu ifade etti. Kılıç, “Eğitim için yapılan her şey takdire şayandır. Aldığınız belgeleri güzel işlerde kullanmayı temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” diye konuştu. Ardından program, DİA Kanal Yöneticisi Cenk Çobanoğlu’nun, DİA Yazılımı hakkında ve bulut teknolojisi hakkında bilgiler içeren sunumu ile devam etti.

Programın son bölümünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve ALTSO MYO Yöneticileri, öğretim elemanları ve DİA yetkilileri tarafından başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi.

Tören öğrenciler ile toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.