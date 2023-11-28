Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bir yandan bilimsel ve akademik başarılarını sürdürürken bir yandan da öğrenci ve akademik kadrolar için yaptığı proje başvuruları ile destek almaya devam ediyor. ALKÜ’nün geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen Erasmus+ Yükseköğretim KA171 Projesi’ne yaptığı başvuru, destek almaya hak kazanmıştı. ALKÜ’nün bu başarısı, KA171 Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nda örnek gösterildi.

ÖĞR. GÖR. GÜLSİYE BIÇAK ALKÜ’NÜN BAŞARISINI ANLATTI

ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü, Türkiye’deki üniversitelerin Erasmus ve Dış İlişkiler birimlerinde görev yapan akademik ve idari personeline yönelik Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen KA171 Bilgilendirme Toplantısı’nda deneyim paylaşımında bulundu. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’ın konuşmalarıyla başlayan toplantıda KA171 Koordinatörü Dr. Selen Tokgöz ve KA171 Uzmanları, Uluslararası Kredi Hareketliliği’ne ilişkin genel bilgilendirmede bulundular. 150’den fazla kurumdan temsilcinin katılım gösterdiği toplantı kapsamında, ALKÜ Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak ve Koordinatör Yardımcısı Şef Abdurrahman Başusta konuyla ilgili tecrübelerini paylaştı. 2023 yılında ilk defa kabul edilen KA171 proje başvuru, hazırlık ve yazım süreçleri hakkında sunum yapan Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak; projenin içeriği ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Öğr. Gör. Bıçak, proje yazımında ALKÜ uluslararasılaşma stratejilerinin ve kalite süreçlerinin önemine vurgu yaptı. Özellikle ilk kez başvuru yapmayı planlayan kurumların ilgi gösterdiği toplantı, başvurularda karşılaşılan zayıf yönlerin tartışıldığı ve önerilerin sunulduğu soru-cevap bölümüyle sona erdi. Dr. Selen Tokgöz, ALKÜ Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Bıçak ve Başusta’ya başarılı sunumlarından dolayı logolu çini tabak takdim ederek başarıları ve sunumları için kendilerine teşekkür etti. Öğr. Gör. Bıçak, yapılan konuşmada, “Bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Üniversitemizin üst yönetimine yürekten teşekkür ederiz.” dedi.

ALKÜ, 18 ÜLKE İLE ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİMİ YAPACAK

ALKÜ’nün geçtiğimiz ağustos ayında 18 ülke ile öğrenci ve personel değişiminin olacağı KA171 proje başvurusu, 156 bin 910 euro hibe desteği almaya hak kazanmış; proje aynı zamanda başvuru yapan 114 üniversite arasında 12. sırada yer almıştı. Proje kapsamında; Bangladeş, Nepal, Hindistan, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Moldova, Cezayir, Fas, Tunus, Rusya, Madagaskar, Namibya, Senegal, Tanzanya ve Zambiya olmak üzere toplam 18 ülkede 25 partner üniversite ile öğrenci ve personel değişimi yapılmasına imkân sağlanacak.