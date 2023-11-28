Alanya Belediyesi, Antalya Valiliği’nin başlattığı Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi (AHENK) kapsamında kent genelindeki okullarda Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) sınavı düzenledi. Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) adı altında düzenlenen ve ortaokul ve lise dengi sınıflar olmak üzere toplamda 35 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavlar ile kentin eğitim-öğretim raporunun da çıkarılması hedefleniyor.



ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

Alanya Belediyesi tarafından yılda 4 kez düzenlenen Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tahir Tuluk Ortaokulu’nu ziyaret etti. Başkan Yücel burada hem öğrencilerle sohbet ederek onlara başarılar diledi hem de sınavın başlama zilini çaldı.

YÜCEL: “ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Alanya Belediyesi olarak eğitime çok önem veren bir anlayış benimsediklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Alanya Belediyesi bugün okullar, yurtlar, kreşler, kütüphaneler, etüt merkezleri yaptıran bir konumdadır. Bu anlamda kent genelindeki eğitim seviyesini ölçmek, öğrencilerimizin ve okullarımızın kendi durumlarını, velilerimizin çocuklarının seviye takibini yapabilmeleri ve öğrencilerimizin sınav stresiyle başa çıkabilme yetisi kazanabilmeleri için Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) sınavı düzenliyoruz. Bu uygulamayı da yılda 4 kez gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz adına elimizden geleni yapıyor, onların her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Umuyorum ki öğrencilerimiz kendilerini bu sınavlar ile daha ileri noktalara taşıyacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum.” diye konuştu.