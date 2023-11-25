Alanya Alperen Ocakları İlçe Başkanı Deniz Çalışkan bir ilke daha imza atarak, Alperen Ocakları Kültür Ve Eğitim Vakfı olarak sertifikasyon programı açıp öğrencilere kurs verdi. İlk programın konusu Drone Eğitimi ve Ehliyet alma sürecini kapsadı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, Alperen Ocaklarının günden güne gençlerin benimsediği bir kurum haline getirdi. Ocak başkanı Deniz Çalışkan göreve geldiği günden bugüne en çok gençlere ve eğitime önem verdiğini söyledi.

Ocak Başkanı Çalışkan, "Alanya Alperen Ocakları olarak ocağımız adına bir ilke imza atmanın daha mutluluğunu yaşıyoruz.Eğer ki Alperen gençlik hayal ediyorsak bunu yalnız ve yalnızca eğitim ile sağlamamız şart. Bizden sonra gelecek kuşak olarak gördüğümüz gençleri eğitim ile teknoloji bağından koparmamamız gerektiğini düşünüyorum, Ocak teşkilatım ve ben faaliyetlerimizi bu doğrultuda düzenliyoruz hedefimiz Alperen Gençlik ateşinin bir kıvılcımı olmaktır. Alanya Alperen Ocakları bugüne kadar durmadı bundan sonrada durmayacaktır, eğitim yuvası olmaya devam edecektir. Tüm Halkımızın gençlerini ocağımıza bekliyoruz." dedi.