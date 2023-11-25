Eğitime verdiği büyük önemle pek çok projeyi hayata geçiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Alanya Belediyesi bünyesinde çalışan öğretmenlerle bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, döneminde hayata geçirilen Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi, Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi, Oba Kız Öğrenci Yurdu, Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi ile Engelli Koordinasyon Merkezi’nde çalışan öğretmenlerle akşam yemeğinde buluştu. Arsi Enfi City Beach Otel sahibi Ali Boz’un ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Er de katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM

Programda, Alanya Belediyesi bünyesinde çalışan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Yücel, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Belediyemiz bünyesinde bulunan engelli koordinasyon merkezimiz, kreşimiz, kız öğrenci yurdumuz ve etüt merkezlerimizde çalışan çok kıymetli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Böyle değerli eğitimcilerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Kentimizin eğitimine katkıda bulunmak için sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya, öğrencilere ışık olmaya devam edeceğiz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyor, fedakarlıkla yürüttüğünüz çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.