Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni ve Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törene; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Rektör Yardımcıları, STK ve oda başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. ALKÜ Konaklı Kongre Merkezi Atatürk Konferans Salonu’nda Akademik Yılı Açılış Töreni’nin ardından da Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni yapılarak fakülteye yeni başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN YENİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİN AÇILACAĞI MÜJDESİNİ VERDİ

Programın açış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yeni dönemin büyük bir umut ve gururla başladığının altını çizdi. 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni ile yeni başlangıçların ve umut dolu günlerin geleceğine ilk adımı hep birlikte attıklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, “Üniversitemiz; bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında yüksek standartlarda eğitim vermenin yanı sıra öğrencilerini küresel dünyanın gereksinimlerine uygun şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.” dedi. Rektör Türkdoğan, konuşmalarında sayısal verilerle öğrenci, akademisyen, bilimsel çalışmalar hakkında bilgi vererek fiziki alanlarda ALKÜ’nün büyümesini ve gelişmesini anlattı. Rektör Türkdoğan, “Turizmin cenneti olarak kabul edilen Alanya’mıza yeni vizyon katacak fakülte, bölüm ve programlar açmayı da hedefliyoruz. Bu konuda çok önemsediğimiz ve denize sahili olan bir şehirde olması gerektiğine inandığımız Deniz Bilimleri Fakültesinin açılması için tüm girişimleri yaptık. Fakültemizin kurulmasıyla birlikte içerisinde; Açık Deniz Platformu ve Terminal Yönetimi Bölümü, Yat ve Marina İşletmeciliği Bölümü, Denizcilik Yazılımları Geliştirme Bölümü, Deniz Arkeolojisi Otonom Deniz Araçları İşletmeciliği Bölümü olacak. Bölgemizin turizmin merkezi olması dolayısıyla önem verdiğimiz bir diğer konu da Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü oldu. Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü için yaptığımız başvuru ilgili bakanlığa ulaştı. İnşallah en kısa sürede bunun müjdesini de Alanya’mıza vermek istiyoruz. Bunlarla birlikte geleceğe yönelik ve gerekli gördüğümüz; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Müzecilik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tropikal Meyve Yetiştiriciliği, İnsansız Hava Aracı ve Teknolojisi Operatörlüğü, E-Ticaret ve Pazarlama Bölüm/Programlarını açmayı hedefliyoruz. Değerli Alanyalı hemşehrilerimizin bizlere sunduğu büyük destekle bu günlere ulaştık. Önümüzdeki yıllarda da Alanya’mızın gururu olacak ALKÜ için desteklerini her zaman gösteren değerli Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, şehrimizin yöneticilerine, STK ile kurum ve kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte, bilim ve bilgi ışığında aydınlık yarınlara yürümek üzere, başarılarla dolu bir akademik yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.” dedi.

İLK DERS ÇAVUŞOĞLU’NDAN

Programın devamında Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni ilk dersini verdi. Programda konuşan Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başladı. Çavuşoğlu konuşmasının devamında bilim ve teknolojiye büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi. Bilimde gelişmenin Türkiye’nin en öncelikli hedeflerinden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, ilk başta bireysel olarak ardından okul ve toplum olarak milletçe teknolojiye ve bilime büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti. Dünyada her şeyin çok hızlı geliştiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Ülke olarak dünyadaki bu değişime ayak uydurmanın ötesinde değişimi yönlendirmeye de çalışmalıyız. Bunun için de millet olarak kendimizi her zaman geliştirmeliyiz.” dedi. Çavuşoğlu konuşmasının devamında İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulümlerin kabul edilemez olduğunun altını çizerken Avrupa’nın ve Batı’nın bu zulmü desteklediğini söyledi. Çavuşoğlu konuşmasının devamında öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

“ÜNİVERSİTEMİZE HER ZAMAN DESTEK VERDİK”

Konuşmasının devamında Alanyalı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Alanya’nın her sorunuyla yakından ilgilenmeye çalıştığını söyledi. ALKÜ’nün de gelişmesi için desteklerini esirgemediklerini belirten Çavuşoğlu, “Alanya’mıza ve üniversitemize elimizden gelen desteği veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de gereken tüm destekleri vereceğiz. Üniversitemizin geleceği bizler için çok önemli. Üniversitemizin gelişimi için Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı yoğun gayret içinde görüyorum. Rektör hocamız benden daha çok Ankara’yı ziyaret ederek üniversite için gerekli girişimleri yapıyor. Bir taraftan buradaki sorunlara çözüm ararken bir taraftan da üniversitenin gelişmesi için yoğun çaba harcıyor. Cikcilli Yerleşkemizin de yapımının hızlanması için hep birlikte daha çok çalışacağız. Ne olursa olsun Alanya’mıza ve üniversitemize desteklerimizi sürdüreceğiz. Şehir üniversite ile üniversite de şehirle birleşmez ise her zaman eksiklik olur. Bu yüzden Alanya’nın üniversiteye sahip çıkması lazım. Üniversitemizin de şehirle bütünleşmesi için daha fazla projeler üretmesi lazım. Rektör hocamızın bu konuda da güzel projeleri var. Burada Alanya’mızın değerli yöneticilerini görünce de üniversitemize herkesin sahip çıktığını görmekteyiz. Ben bütün öğrencilerimize, hocalarımıza ve üniversite yönetimimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Beni bu güzel programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.” dedi.

Çavuşoğlu’nun konuşmalarını ardından Rektör Türkdoğan tarafından Piri Reis tarafından çizilen Alanya Kalesi Haritası tablosu hediye edildi.

ALKÜ’DE HEKİM ADAYLARI BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ

Akademik Yıl Açılışının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Diş Hekimliği öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Öğrenciler, aileleri önünde beyaz önlük giymenin büyük heyecanı ve onurunu yaşadılar.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “HEDEFLERİMİZE SİZLERİN GAYRETİYLE ULAŞACAĞIZ”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Bu fakültede edindiğiniz bilgileri, meslek hayatınıza atıldığınızda değerlendirecek ve ileriye taşıyacaksınız. Unutmayın ki sağlık sektörü sürekli değişen bir alan ve sizler bu değişime ayak uyduracak önemli aktörler olacaksınız. Hepinize başarılar diler, sağlık dolu bir meslek hayatı geçirmenizi temenni ederek teşekkür ederim.” dedi.

DEKAN GÜLSÜN: “YENİ BİR BAŞLANGICA ADIM ATIYORSUNUZ”

Ardından beyaz önlüklerini giyen hekim adaylarına hitaben yaptığı konuşmada Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, “Beyaz önlüğünüz sadece bir sembol değil, aynı zamanda büyük bir güç ve sorumluluktur. O halde siz bugün beyaz önlüklerinizi giyerek yepyeni bembeyaz bir başlangıca adım atıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başta Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN