Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nin (ALGC) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 10.30’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantı, yoklama ve açılışın ardından Divan Kurulu’nun seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Kurulu Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve ALGC Onursal Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında oluşturuldu.

Gündemin üçüncü maddesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Ardından Denetleme Kurulu Raporu da okunup üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantının devamında tahmini bütçe görüşüldü ve bütçe de oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurula tek liste ile katılan ALGC'nin mevcut başkanı Ferit Kesen, tüm üyelerin oy birliğiyle yeniden ALGC Başkanı seçildi. Yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de seçimde belirlendi. Kongre, dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.

‘YENİ DÖNEMDE DE HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ’

KGK Genel Başkanı ve ALGC Onursal Başkanı Mehmet Ali Dim, kongrede yaptığı konuşmada “Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetimizin çok kıymetli üyeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Alanya’mızda çok önemli bir görevi üstlenen cemiyetimizin 2. olağan genel kurulunda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Bildiğiniz üzere, cemiyetimiz yaklaşık üç yıl önce kuruldu. Bu oluşum, doğrudan bir ihtiyaçtan doğmuştur. Elbette hepimiz isteriz ki; Alanya’da tek bir çatı altında olalım. Ancak ne yazık ki yaşanan bazı sıkıntılar, krizler ve sorunlar, bu birlikteliği sağlayamadı. Bu nedenle bu cemiyeti kurmak zorunda kaldık. Ferit Kesen arkadaşımız, Alanya’nın en kıdemli gazetecilerinden biridir. Mesleğe 15 yaşında, Yeni Alanya çatısı altında başlamıştır. Onun öncülüğünde, bu dönemi de aynı azimle sürdürmek istiyoruz. Kuruluştan bu yana ciddi bir emek harcanıyor. Arkadaşlarımız sürekli beni de harekete geçiriyor. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Sizlerden gelen talepleri de karşılamaya gayret ediyoruz. Bu saatten sonra bir cemiyet başkanlığı ya da yönetim görevi gibi bir beklentimiz yok. Bizim görevimiz daha çok ağabeylik pozisyonudur. Önemli olan cemiyetimizin ayakta kalması ve büyümesidir. Özellikle son 1 yılda, kamuoyundaki algı şu yönde şekillenmiştir: Diğer cemiyetle kıyaslandığında, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti bir adım öndedir. Gerek yaptığı faaliyetlerle, gerekse temsil kabiliyetiyle öne çıkmaktadır. Diğer cemiyetin sorunlarından biri ise şudur: Aktif olmayan, gazeteciliği bırakmış, uzun süredir başka işler yapan kişiler hâlâ üye ve hatta yönetim kurulu üyesi olabiliyor. Biz bu duruma itiraz ettiğimizde, ne yazık ki kötü ilan ediliyoruz. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti olarak ise azami gayret gösteriyoruz ki; yalnızca sahada aktif olarak çalışan, emekçi gazeteciler üyemiz olsun. Cemiyetimiz bu anlayışla doğdu ve büyümeye devam ediyor. Divan olarak görevi devralmış durumdayız. Oylarınız ve güveniniz için teşekkür ederiz. Yeni dönemde seçilecek başkan ve yönetim kurulu ile birlikte bu yolu yine hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

‘HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Genel kurul sonrası konuşan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ise “Arkadaşlarımla birlikte görev süremizin her anında desteğinize ve güveninize layık olmaya çalıştık. Her ortamda sizleri en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösterdik. Hiçbir platformda yüzünüzü kara çıkarmadık. Kuruluşundan bu yana henüz üç buçuk yılı tamamlamamış olan cemiyetimiz, kısa sürede büyük bir mesafe kat etti. Alanya'nın en prestijli meslek örgütlerinden biri haline geldik. Alanya Kent Konseyi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı gibi önemli kuruluşlarda yerimizi aldık. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi, ekonomik kriz, Alanya’ya özgü sektörel sorunlar ve yeni medya çağına geçişin getirdiği zorluklar nedeniyle, hem siz değerli üyelerimizin hem de üye kuruluşlarımızın karşılaştığı problemler her geçen gün artıyor. Bu sorunlara çözüm üretmek ve mücadele etmek noktasında Ankara’da aralıksız çaba gösteren, şansımız, onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Dim’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Desteğiniz ve güveniniz için minnettarız. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İşte ALGC’nin yeni döneminde Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulu asil listelerinde yer alacak isimler:

YÖNETİM KURULU

Ferit Kesen, Mesut İlhan, Teoman Eriş, Zeliha Oner, Toygar Dim, Meryem Kanberoğlu, Vildan Rende, Geylani Topaloğlu, Beyza Sargın, Servet Ramazan Çolak, Selçuk Soydan.

ONUR KURULU

Mehmet Ali Dim, Avni Erdoğan, Sudi Çandır, Oğuz Korum, Mustafa Özen.

DENETLEME KURULU

Mevlüthan Çavuşoğlu, Selçuk Öztürk, Bircan Subaşı, Atilla Şanlı, Hakan Şimşek.