Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in 2024-2029 projelerini ve belediye meclis üyelerini tanıttığı lansman toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu’ndaki lansmana Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İl Başkanı Mustafa Sünbül, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Aksoy, Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar coşku içerisinde programı takip etti. Lansman boyunca tüm vatandaşlar sloganlarla, dövizlerle Başkan Yücel ve Cumhur İttifakı’na desteklerini gösterdiler.

ATATÜRK HOLOGRAMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Büyük bir heyecan ve coşku içerisinde başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Yeni ve yenilikçi hizmetleriyle ön plana çıkan Adem Murat Yücel’in lansmanı da yeni ve yenilikçi oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe altın harflerle kazınan, “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır. Türk Milleti zekidir, Türk Milleti çalışkandır. Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadelerini kullandığı 10. Yıl Nutku konuşması hologram olarak sahneye yansıtıldı. Atatürk’ün hologramik görüntüsü, sosyal medya platformu X’te de Türkiye gündemine girdi.



BAŞKAN YÜCEL: “BU İŞİN KALFALIĞINI DA USTALIĞINI DA YAPTIM”

10 Yılda Alanya ve 2024-2029 Projelerinin tanıtım videolarının gösterilmesinin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, salonu dolduran binlerce vatandaşa hitap etti. Büyük bir coşku ve alkışla sahneye çıkan Başkan Yücel, “10 yıl Kestel’de 10 yıl da Alanya’da toplam 20 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Gururluyum elbette. Sizlerin teveccühü ve takdiriyle bu görevi yürütüyorum.” diyerek sözlerine başladı. Başkan Yücel, “Siz de bilirsiniz, bir insan çıraklığını yapmadığı işin ustalığını yapamaz. Ben Belediye Başkanlığı’na çıraklıktan başladım. Bu işin kalfalığını da ustalığını da yaptım. Kendimi bildim bileli tek işim Alanya’m ve Alanya’ya hizmet oldu. Bugün artık edindiğim tüm yerel yönetim uzmanlığım ve birikimlerimle yine Alanya’ma hizmete devam etmek için karşınızdayım” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA’YI GÜÇLÜ TEMELLERLE GELECEK NESLE AKTARMAYA ANT İÇTİM” “Her mahallede, her sokakta, her evde eserlerimiz, hizmetlerimiz var” diyen Başkan Yücel, “Bana göre; dünü korumak yetmez. Bugünü kurtarmak da yetmez. Ben hep yarınları düşündüm, yarınları düşünmeye de devam ediyorum. Bir şehrin geçmişi o şehrin yıkılmayan sağlam temelleridir. Bu şehir bize Sultan Alpaslan’dan miras. Alaaddin Keykubat’tan miras. Osmangazi’den miras. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten miras! Bu mirasa sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için canla başla çalıştık, 3 hilalin sancağıyla daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Alanya’nın bu kadar güçlü ve sağlam geçmişini hep diri tutmaya ve gelecek yüzyıllara aktarmaya ant içtim” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: “HERKES İÇİN ÜRETECEK, HERKES İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Yücel, “Alanya’nın kadınları bir başka çalışkandır bilirim. Başta güzel anam ve eşim olmak üzere şahit olduğum özveri, emek, bitmeyen sevgi, inanç, evi, aileyi bir araya toplama ve bir arada tutma becerisi kadınların hüneridir. Ben, bu şehrin bugününü var eden başta kadınlar olmak üzere herkes için, üreterek, destek vererek, yeni olanaklar yaratarak, konfor alanlarını genişleterek onları daha iyi, daha mutlu yaşatmaya ant içtim” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “GENÇLERİN BAŞINI EĞDİRMEYEYE ANT İÇTİM”

“Bir şehrin geleceği ise çocuklarıdır, gençleridir” ifadelerini kullanan Başkan Yücel, “Ben Alanya’nın çocuklarının ve gençlerinin en kaliteli, en konforlu eğitimi almaları için çalışmaya, onların başarılı olmaları için gerekenden çok daha fazlasını sunmaya, değişen dünyanın ve teknolojinin hiçbir nimetinden eksik kalmamalarını sağlamaya, ayaklarına taş değmesin, başları hep dik olsun diye yanlarında aslan gibi durmaya ant içtim” şeklinde konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: “DAHA AZİMLİ, DAHA ÜRETKEN, DAHA YENİLİKÇİ VE DAHA TECRÜBELİYİM”

Başkan Yücel, “Yüzümüzü hep geleceğe dönerek, ilim ve irfan yolundan şaşmayarak ilerlemeye ant içtim. Size, bugüne kadar tanıdığınız, Alanya’ya ömrünü vermiş, vizyonunu her geçen yıl geliştirmiş, Alanya’nın her sokağını her mahallesini karış karış bilen, her insanını tanıyan, yeniliklerin, üretkenliğin, kazandırmanın ve mutlu etmenin peşinde koşan, bayrağına, vatanına, ülküsüne aşık Adem Başkan’dan farklı bir Belediye Başkanı vadetmiyorum. İzlediğiniz ve sadece bir kısmını buraya sığdırabildiğimiz projelerimizden de görebilir ve emin olabilirsiniz ki; bugünkünden daha azimli, daha üretken, daha yenilikçi ve elbette daha tecrübeli bir Adem Murat Yücel olacağım” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “ER KİŞİ OLMAKTAN, SÖZDE DEĞİL ÖZDE İYİ OLMAKTAN VAZGEÇMEDİK”

Ben ve dava arkadaşlarım hazırız, kararlıyız. Cumhur ittifakımızla yakaladığımız güçlü dayanışma ruhu ve beraber üretme azmiyle “Birlikte kuvvet var” diyerek sizlerin desteğiyle, bana olan güveni ve inancıyla yeniden yoluma devam ediyorum. Dileğim odur ki önümüzdeki beş yıllık dönemde Alanya için hayal ettiğimiz ne varsa gerçekleştirelim ve bizden sonra gelecek gençlerimize benzersiz bir Alanya bırakalım. Şeyh Edebali’nin bir sözünü hatırlatmak isterim. ‘İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin, iyiliğe kötülük ise şer kişinin işidir’ Biz ‘er kişi’ olmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Asla sözde iyilerden olmadık. Alanya’da kimseyi ayırmadan ayrıştırmadan daima herkese en iyi hizmeti sunmak için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA KALESİ’NDEN 3 HİLALİ İNDİRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”

Sözlerini Mehmet Akif Ersoy’un bir şiiri ile bitiren Başkan Yücel, “Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Liderimiz Devlet Bahçeliye söz veriyorum. Dünya döndükçe, bizler de burada oldukça Alanya Kalesi’nden 3 hilali indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Birbirinden önemli proje ve hizmetlerimizle Alanya’nın ve Antalya’nın altın çağını başlatacağız Cumhur İttifakımıza layık olmak için, gençlerimize daha mutlu ve daha güvenli yarınlar bırakmak için gayretle, azimle, yılmadan, yorulmadan çalışacağız, Alanya’nın hizmetkârı olacağız. 31 Mart akşamı Hakan Tütüncü başkanımla birlikte hem Antalya Büyükşehir'de hem de Alanya'da Cumhur İttifakını zaferle taçlandıracağız. Sadece zafer değil; yarınlarımızı ve gelecek güzel günlerimizi de kazanacağız” diyerek sözlerini noktaladı.



“ADEM BAŞKAN TÜRKİYE’YE KENDİNİ İSPATLAMIŞ, ALANYA’NIN ÖNEMLİ BİR EVLADI”

Lansmanın onur konuklarından olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yaptığı konuşmada Başkan Yücel’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Özdemir, Alanya'ya bu zamana kadar çok değerli hizmetleri bulunan ve böylesine kadim bir şehri, yaşanabilir hale gelmekten daha öte vizyon ve marka kent haline getirerek Türklüğün medarı iftiharı konumuna taşıyan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tarihi sorumluluğu günümüzün şartlarını karşılayacak şekilde değerlendiren ve geleceği planlayacak biçimde şimdiden başarılı temellerini atan, ‘Bunun Dahası da Var’ diyerek bugün huzurlarınızda bulunan Alanya'nın çok kıymetli evladı Adem Murat Yücel Türkiye'de belediyecilik anlamında kendisini ispatlamış ve ülkücü harekette de üretken belediyecilik anlayışımızı çok net ve güzel bir şekilde örnekleriyle beraber yansıtan çalışmalara imza atmıştır. Bu kapsamda bu çalışmaların daha da gelişmesi, daha da ileri gitmesi, Alanya'yı da, Alanya'yla beraber ülkemizi de çok daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Alanya her yönüyle İl olmaya namzettir ve il olmayı da hak eden bir ilçemizdir. Bu güzide ilçemizin altyapısıyla, üstyapısıyla, istihdam olanaklarıyla vatandaşımıza hizmet olanaklarıyla ama en önemlisi bundan sonraki dönemde de vatandaşımızın açısından yaşanılabilir bir şehir olması edasıyla Adem Murat Yücel’in yoluna devam etmesi büyük önem taşıyor. Alanya'nın il olmayı hak ettiğini ve bizim gönlümüzde de, planlamamızda da, ufkumuzda da, vizyonumuzda da inşallah Alanya'yı burada hedefe ulaştırmayı başaracağımızın inancının ateşini yakmış durumdadır” dedi.

“ADEM BAŞKAN ALANYA’NIN GÜLEN YÜZÜ OLMAYI BAŞARDI”

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da yaptığı konuşmada, “Adem Başkan, her zaman ‘Alanya bizim için sevdadır’ diyor. Yaptığı hizmetlerle de sevdasını gösteriyor, 20 yıldır da herkese bunu yaşatıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edecek. Adem Başkanımızın şu anki yaptıklarını diğer adayların değil üçü dördü, hepsi toplansa hayalleri bile yetişemez. O yüzden önümüzdeki süreçte Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz. Ayrıca Hakan Başkanımın da Adem Başkanımızla benzer bir yönü var. O da Kepez’de 15 yıl boyunca stajını tamamladı. Şimdi Antalya’ya altın çağını yaşatmaya, ustalığını konuşturmaya aday. İnşallah Antalya’yı hep birlikte Cumhurla taçlandıracağız” diye konuştu.

“ADEM BAŞKANA BAKAN EVLADINI GÖRÜYOR”

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de konuşmasında şunlara değindi: “Geçtiğimiz hafta iki gün boyunca Adem Murat Yücel başkanımızla birlikteydik. Alanya'nın her köşesini dolaştık. Her yerde hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Orada gördüğüm, Adem Murat Yücel başkanımızla el sıkışan, sarılanlar öyle candan sarılıyorlardı ki. Ona bakanlar Alanya'nın öz evladını görüyorlar. İçlerinden biri olduğunu adeta haykırıyorlar. Onun için ben şunu ifade ediyorum; biz bugün buraya huzurlarınıza Alanya Belediye Başkan adayımızla gelmedik, 31 Mart akşamı yeniden Alanya Belediye Başkanı olacak olan Adem Murat Yücel ile geldik” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Yücel’in yeni dönemde yol arkadaşı olacak meclis üyeleri tanıtım için tek tek sahneye çıktılar. Hep birlikte el kaldırıp zafer pozu verdiler.