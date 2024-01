Yıl boyunca yürüttüğü çalışmalarla kente hem yeni kütüphaneler kazandıran hem de kitap havuzunu genişleten Alanya Belediye Kütüphaneleri; Emine Hacıkura Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi, Konaklı Kütüphanesi, Fahri Gürses Destek Eğitim Kursu ve Gezici Kütüphane ile birlikte 6 olan kütüphane sayısını 2023 yılında açılan Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Destek Eğitim Kurs ve Kütüphanesi ve Ağaoğlu Konağı Çocuk Kütüphanesi ve Masal Evi ile birlikte 8’e yükseltti.



5 bin yeni kitap raflarda yerini aldı

Alanya Belediye Kütüphaneleri, geride kalan 2023 yılında kitap havuzuna da 5 bin yeni kitap ekleyerek 2022’de 49 bin 35 olan toplam kitap sayısını 53 bin 516’ya çıkardı. Her geçen gün yeni kitapların eklenmeye devam ettiği kütüphanelerde 7’den 77’ye tüm vatandaşlara hitap edecek düzeyde kitap havuzu oluşturuldu.



Rekor düzeyde ziyaretçi ağırladı

Gençler için ise Alanya merkezde bulunan Emine Hacıkura Halk Kütüphanesi’nde de düzenlemeler yapıldı. Kütüphanede mesai saatlerinin genişletilmesi ve oluşturulan ek çalışma alanları ile kapasite artırımı sağlandı. Yapılan düzenlemeler neticesinde kütüphaneler bazında 2022 itibariyle 46 bin olan ziyaretçi sayısı 2023 sonunda ikiye katlanarak 89 bin 400’e yükseldi.



4 bin 500 yeni kitap kurdu Alanya Belediye Kütüphaneleri ailesine katıldı

2022 yılını 22 bin 588 üye ile kapatan Alanya Belediye Kütüphaneleri, 2023 yılında bir önceki yıla oranla 4 bin 500 yeni üye kazanarak 26 bin 905 üye sayısına erişti. Bu süreçte 23 bin 977 kitabın da ödünç verildiği kütüphanelerde üyelerin dışarıda da kitap okumasına imkan sağlanarak kitaba erişim oranı artırılmış oldu.



“Her işimizin merkezinde çocuklarımız ve eğitim var"

Alanya Belediyesi olarak hizmete aldıkları her projenin temeline çocukları ve eğitimi koyduklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması şehrimizin ve ülkemizin geleceği açısından öneminin farkında olarak çalışıyoruz. Bu düsturla kendimize şiar edindiğimiz ‘Her sorun eğitimle aşılır’ anlayışını hayata geçirdiğimiz her projenin merkezine alıyoruz. Alanya Belediyesi olarak okullar, yurtlar, kreşler, etüt merkezleri, kütüphaneler açmaya devam ediyoruz, edeceğiz de” diye konuştu.

Kaynak: İHA