‘Alanyasporum Okulumda’ projesinin imza töreni bugün kulübümüzde yapıldı. Törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz, yönetim kurulu ve taraftar grubu temsilcileri katıldı.

İmza töreninde ilk olarak söz alan ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, proje hakkında bilgiler verdi. Projenin 2023 yılında sona erdiğini ve gelinen noktada bu projenin devam etmesi gerektiği kanaati oluştuğunu belirten Yılmaz, “Bu projeyi geliştirerek tekrar hayata geçirmek için toplanmış bulunuyoruz. Yeni süreçte öğrencilerimizin maçlara gidiş gelişleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek. Taraftar durakları oluşturulacak. Öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren fair play programını öğretmek, Alanyasporumuza zarar vermeden müsabakaların nasıl izleneceğini göstermek ve takım sevgisini aşılamak amacıyla bu projemizi başlatmıştık. Biraz daha geliştirerek bu projemizi devam ettireceğiz” dedi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise “Bu projenin ilk aşamasında 20’den fazla okulda etkinlik yapmıştık. Öğrencilerimizin stadyuma taşınması konusunda da Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in önemli destekleri olmuştu. Taraftar kitlemizi artırarak genç nesilden başlayarak takım sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. 400 bin nüfusu olan bir şehirde yaklaşık 2 bin seyircimizin olması oldukça düşündürücü bir durum. Bunun için taraftar sayısını artırmak bizim için çok önemli.” diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise “Şehir bir bütündür. Şehrimizin bu hale gelmesinde Alanyasporumuzun da büyük katkısı vardır. Turizm, tarım ve eğitimden sonra sporun başkenti de olan Alanya’da tüm halkımızın Alanyaspor’a destek vermesini temenni ediyorum. Projenin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Son olarak söz alan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise şöyle konuştu: “Alanyaspor’un, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve öğrencilerimizin aileleriyle birlikte tribünlerde Alanyaspor’un yanında olmasını sağlamak çok önemli. Alanyaspor kent kimliği oluşturmak anlamında bizim için çok önemli bir marka. Alanya’nın sporda da bir başkent olması için herkes çalışıyor. Elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum.”