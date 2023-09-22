AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası’nda çıktığı ilk maçı kazandı.

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan turnuvanın ilk maçında Efeler Ligi’nin güçlü ekibi Halkbank ile karşılaşan BG Alanya Belediyespor, maçta ilk seti 25-22 alırken, ikinci seti Halkbank 28-26 kazandı. Maçın üçüncü setini 25-18 ve dördüncü setini de 25-15 alan BG Alanya Belediyespor, müsabakadan da 3-1 galip ayrıldı.

Alanya’nın Efeleri, turnuvada ikinci maçını bugün oynayacak. Bugün ki rakibi Süper Toto ile saat 15.00’de karşı karşıya gelecek.