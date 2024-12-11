Alanya’da Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atılmış ve “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” hayata geçirilmişti. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’in katılımlarıyla iş birliği protokolü imzalanmıştı. Proje çerçevesinde 2025 yılının kasım ayı teması ‘Türk tekerlemeleri’ olarak belirlendi. Alanya’da ilkokul öğrencileri tekerlemeler ile slogan çalışması yaparken lise ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler ise afiş çalışması resmetti. Tekerlemeler öğrencilerin gözünden özgün bir görünüme kavuşturularak resmedildi. Seçici kurul; Akdam İlkokulu’ndan Elisa Damla Güler, Hacıkura İlkokulu’ndan Defne Bozkurt, Hayate Hanım İlkokulu’ndan Miray Sel, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndan Usman Ozov, Hayate Hanım Ortaokulu'ndan Ecrin Kibar, Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu'ndan Aslı Yağ, Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu'ndan Zumra Azak, Yedi Bilim Ortaokulu'ndan Nehir Çil, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesin'nden Elmira İbrahimova, Fatma Özmüftüpğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Sura Kaya, Hasan Çolak Anadolu Lisesi'nden Elvin Zeynep Çevik, Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi'nden Hatice Eda Yaman ve Türkler Güzel Sanatlar Lisesi'nden Zümer Erdem'in eserlerini yayınlanmaya değer buldu.

Kaynak: Haber Merkezi