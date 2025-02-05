Zeybek kurslarında katılımcılara Hasbahçe, Hacıbekri, Çökertme ve Harmandalı gibi geleneksel oyunlar uzman eğitmenler eşliğinde öğretiliyor. Eğitimler, Salı ve Cuma günleri 20.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Alanya Belediyesi, kültürel mirasın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere destek vermeye devam ederken, vatandaşların ilgisi de her geçen gün artıyor.



BAŞKAN DANIŞMANI KONUKÇU: "ZEYBEK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR"

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, kursun ilk gününde katılımcılarla bir araya gelerek, zeybek kültürünün önemine dikkat çekti. Konukçu, "Zeybek sadece bir dans değil, ata mirasımız olan, cesaret ve bağımsızlığın simgesi haline gelen bir yaşam biçimidir. Bu değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuz. Kurslara ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DE KURSA KATILDI

Alanya Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Doğru ve İrem Yunusoğlu da zeybek kursuna katılarak geleneksel kültüre verdikleri önemi gösterdiler. Kursiyerlerle sohbet eden meclis üyeleri, Alanya Belediyesi’nin kültürel mirasa sahip çıkma noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladılar.

KURSİYERLERDEN YOĞUN İLGİ

Kursa katılan vatandaşlar, Alanya Belediyesi’nin bu tür kültürel etkinliklere öncülük etmesinden memnun olduklarını belirterek, zeybek kurslarının kendilerine hem fiziksel hem de kültürel anlamda büyük katkı sağladığını ifade ettiler. Geleneksel zeybek oyunlarını öğrenmenin kendileri için büyük bir deneyim olduğunu dile getiren kursiyerler, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini dilediklerini söylediler.

BÜYÜK GÖSTERİ PLANLANIYOR

Konukçu, geleneksel sanat ve kültür etkinlikleriyle hem Alanya halkına hem de şehri ziyaret edenlere kültürel değerleri tanıtmayı ve yaşatmayı sürdüreceklerini belirtirken, Kursların sonunda geniş katılımlı bir zeybek gösterisinin de düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi. Konukçu, kursa katılmak isteyenlerin Hasan Ağalar Konağı'ndaki Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabileceğini belirtti.