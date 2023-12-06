Türlü türlü tarifle tüketebileceğiniz avokado, göz sağlığından bağışıklık sistemine kadar sağlık için oldukça faydalı. Peki eğer 30 gün boyunca her gün avokado tüketirseniz vücudunuzda neler olabileceğini biliyor musunuz? İşte cevabı.

1- Böbrekleriniz Daha Verimli Çalışır

2- Ağız Kokusuna Etkili

3- Bağışıklığınız Güçlendirir

4- Tansiyonunuzu Dengeler

5- Karaciğer Hasarini Azaltir

6- Daha Kolay Kilo Verebilirsiniz

7- Kanser Türlerini Önleyebilir

8- Cildinize Işıltı Katar

9- Konsantrasyon İçin Kahveye Mahkum Değilsiniz

10- Kolesterolünüz İçin De Önemli

Kaynak: milliyet.com.tr