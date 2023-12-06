Türlü türlü tarifle tüketebileceğiniz avokado, göz sağlığından bağışıklık sistemine kadar sağlık için oldukça faydalı. Peki eğer 30 gün boyunca her gün avokado tüketirseniz vücudunuzda neler olabileceğini biliyor musunuz? İşte cevabı.
1- Böbrekleriniz Daha Verimli Çalışır
2- Ağız Kokusuna Etkili
3- Bağışıklığınız Güçlendirir
4- Tansiyonunuzu Dengeler
5- Karaciğer Hasarini Azaltir
6- Daha Kolay Kilo Verebilirsiniz
7- Kanser Türlerini Önleyebilir
8- Cildinize Işıltı Katar
9- Konsantrasyon İçin Kahveye Mahkum Değilsiniz
10- Kolesterolünüz İçin De Önemli
Kaynak: milliyet.com.tr