Türlü türlü tarifle tüketebileceğiniz avokado, göz sağlığından bağışıklık sistemine kadar sağlık için oldukça faydalı. Peki eğer 30 gün boyunca her gün avokado tüketirseniz vücudunuzda neler olabileceğini biliyor musunuz? İşte cevabı.

1- Böbrekleriniz Daha Verimli Çalışır 

2- Ağız Kokusuna Etkili 

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3- Bağışıklığınız Güçlendirir 

4- Tansiyonunuzu Dengeler 

5- Karaciğer Hasarini Azaltir 

6- Daha Kolay Kilo Verebilirsiniz 

7- Kanser Türlerini Önleyebilir 

8- Cildinize Işıltı Katar 

9- Konsantrasyon İçin Kahveye Mahkum Değilsiniz 

10- Kolesterolünüz İçin De Önemli 

Kaynak: milliyet.com.tr