Rodos Adası’ndan hareket eden Bahama bayraklı Seven Seas Voyager, Alanya’ya çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere 640 turist getirdi. 454 mürettebatı bulunan gemiden inen turistlerin bazıları tur otobüslerini tercih ederken bazıları da Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. Seven Seas Voyager, saat 18.00’de Limasol’a gitmek üzere Alanya Limanı’ndan demir alacak.

KAYNAK: Alanya Postası