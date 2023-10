Alanya turizmini de yakından ilgilendiren yeni dönem hakkında çarpıcı tespitler yapan Avukat Fatih Barcın, "Bölge esnafının beklentileri karşılamayan turizm sezonundan sonra yeni bir sıkıntılı dönem daha başlıyor. Kısa dönem kiralamalar ile gelen ve tüm zamanını dışarda geçiren, havaalanından indiği andan itibaren taksicisinden transfercisine, marketçisinden restoranına, manavından tekstilcisine kadar hizmet, gıda ve ulaşım sektörlerine hayat veren bu müşteri portföyümüzü kaybetmek üzereyiz" dedi.

Barcın şöyle devam etti: "Yeni yasa ile her kat malikinin onayının istenmesi ve Alanya’mız düşünüldüğünde dünyanın her yerinden kat maliklerimizin olduğu göz önüne alındığında ve bunun yanı sıra uzunca bir bürokratik süreç içeren sertifika programları ile adeta bu sektör yasa tasarısının mevcut hali ile ortadan kalkma tehlikesi ile karşı karşıya. Apart otellerin de kapanması ve konuta dönüştürülmesiyle birlikte sadece her şey dahil sistem ile hizmet veren otellerin kalması ve maalesef bu otellere gelen müşterinin otel dışına pek fazla çıkmaması sebebi ile esnafımızı özellikle de kış sezonunda ayakta tutan tek turist portföyünün de şehrimize gelmemesi noktasına doğru gidiyoruz. Tabi ki güvenlikle ilgili kaygıları hepimiz taşımakla birlikte, mevcut tasarı revize edilerek daha fazla denetim mekanizmalarının geliştiği, sektör temsilcilerinin de fikirlerinin alınarak istişare sonucu ortaya bir metnin çıkması gerektiği inancındayım. Taslağın mevcut hali ile yasalaşmasının ne otelcimize ne de esnafımıza hiçbir yarar getirmeyeceğini düşünüyorum."