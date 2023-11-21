Öztürk Kolcuoğlu restoranda gerçekleşen yemek programına Kaymakam Ürkmezer, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Çocuklar, Koruyucu Aileler ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları katıldı. Programda Kaymakam Ürkmezer çocuk evlerinde kalan öğrenciler ve koruyucu ailelerle sohbet ederek hal hatırlarını sordu.

Programda çocukların Dünya Çocuk Hakları gününü kutlayan Kaymakam Ürkmezer konuşma yaparak “Bugün burada çocuklarımızla ve koruyucu ailelerimizle birlikte olmaktan mutuyuz. Biz çeşitli programlarda çocuklarımızla bir araya gelerek onları ziyaret ediyoruz ve yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç ve taleplerini dinleyerek herhangi bir eksiklikleri olduğunda gereken tüm desteği kurumlarımızla birlikte veriyoruz. Çocuklarımıza yuva olan ve onları her anlamda büyütüp destekleyen koruyucu ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bizleri restoranında ağırlayan Öztürk-Soner Kolcuoğlu’na ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyorum’’ dedi.