Alanya’da kıyı ve sahillerde izinsiz yapılan kaçak yapıların tespiti amacıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Milli Emlak Müdürlüğü, Turizm Danışma Müdürlüğü ve çeşitli belediye birimlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bir önceki toplantıda sahildeki kaçak yapılarla mücadele konusunda oluşturulan komisyonun çalışmalarına dair bilgilendirmelerde bulunuldu. Kurumların gerçekleştirdiği tespit çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, sahil kısımlarındaki izinsiz yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ve bu yapılarla ilgili yıkım kararlarının alınması hususunda planlamaların yapılacağı ifade edildi.

Alanya'daki kaçak yapıların tespiti ve bu yapıların yıkılmasına yönelik ortak bir strateji geliştirmek amacıyla yapılan toplantı, yetkili kurumlar arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.