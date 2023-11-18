Edinilen bilgiye göre, bugün saat 23:15’te İstanbul’dan Alanya’ya hareket etmesi planlanan PC2060 sefer sayılı Pegasus uçuşu ile yarın sabah 9:30’da Alanya’dan İstanbul’a hareket etmesi planlanan PC2061 sefer sayılı Pegasus uçuşu iptal edildi.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, “Alanya ve Gazipaşa’da yaşanan yoğun hava muhalefeti nedeniyle 23.15 İstanbul Havalimanı-Alanya Gazipaşa Havalimanı ve 09.30 Alanya Gazipaşa Havalimanı-İstanbul Havalimanı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferlerimizde yaşanabilecek aksaklıklara karşı yolcularımız bilgilendirilecektir” denildi.