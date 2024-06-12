Sağlıkta Kalite Standartları gereği hastanede göreve yeni başlayan hemşirelere; kalite yönetim birimi tarafından konferans salonunda kurum hizmet ve süreçlerin tanımasını sağlamak, yapacakları iş ile ilgili bilgileri ana hatları ile aktararak adaptasyon sürecinin hızlandırılması adına uyum eğitimi düzenlendi. Toplantı boyunca katılımcılara ; , hastane misyon, vizyon ve değerleri, fiziki yapısı, el hijyeni, standart enfeksiyon korunma önlemleri, izolasyon önlemleri hakkında bilgilendirme ve korunma yolları, hemşirelik uygulamalarında kayıt ve önemi, hasta hakları, çalışan güvenliği ve çalışan hakları, hasta güvenliği ve hasta mahremiyeti, temel afet bilinci eğitimi, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması ile bebek dostu hastane konularında eğitimler verildi.

Eğitimleri değerlendiren Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler; “ Düzenlemiş olduğumuz bu uyum eğitimi, işe yeni başlayan siz değerli sağlık personelimizin iş hayatınızda gereksinim duyacağınız bilgi, beceri ve tutumu kazanmanıza, istenilen etkinlik ve verimlilik düzeyine en kısa sürede ulaşmanıza olanak sağlamaktadır. Amacımız motivasyonunuzu arttırmak sizleri doğru bilgiler ışığında adaptasyon sürecinize katkı sağlamaktır dedi.



Genel uyum eğitimi sonunda göreve başlayan personeller merak ettikleri soruları Başhekim Doç. Dr. Güler’e yönelterek, bilgi aldı.