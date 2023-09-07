Bir online alışveriş sitesinden güneş kremi alan "ecz. burcuaydogdu" isimli bir kullanıcı, eczaneden aldığı güneş kremi ile internetten aldığı kremi UV ışığı altında test ederek ikisini karşılaştırdığı görüldü.

Güneş koruyucu krem ve kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, tüketicileri özellikle online alışverişe yönelttiği bildirildi. Eczacı Aydoğdu, alışveriş sitelerinde satılan güneş kremi ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini çektiği videoyla gösterdi.



Aydoğdu’nun yaptığı bu önemli açıklamanın ardından bir kozmetik firması, Burcu Aydoğdu’ya tepki göstererek açıklamada bulundu. Kozmetik firması tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’ Bu aynalar kremin koruyuculuğu hakkında kesin bilgiler vermemekle birlikte krem mukayesi yapabileceğiniz şeyler. Asıl kullanım amaçları ise cildinize yeteri kadar krem sürüp sürmediğinizi kontrol amacıyla kullanılır.

Şimdi eczacı hanıma gelirsek öncelikle durum gerçekse satın aldığı siteyi açıkça ilan edip kamuoyunu bilgilendirmesi. İlgili firma da gerekli işlemleri yapmalı. Ancak kamuoyunu aydınlatma işi üzülerek gene bize düştü.

Öncelikle bu kadar harkulade kopyayı ambalaj dahil yapabilecek bir organizasyon o kremin aynısını da yapar çok rahatlıkla. Çünkü dediğimiz gibi güneş kremleri maliyeti çok yüksek şeyler değiller. Yani kutu başı 0,5 dolar harcayıp kreme filtre koymak zor değil.

Gelelim videoya eczanesinde sattığını beyan ettiği kremin kapağını açtığında videoda 36. Saniyene kapak yanında bulaşın olmadığını yani yeni açılmış bir krem olduğunu göreceksiniz. Sahte olduğunu beyan ettiği kremi açtığında ise 56. saniyede krem kapağının yanındaki koyuluğu göreceksiniz. Yani o krem daha önce kullanılmış bir krem kutusu.

Anlayacağınız eczacı hanım kesin olmamakla birlikte kremin içerisine başka bir şey koyarak videoyu çekiyor. Doa kozmetik kriminal araştırmalar bürosu gururla sunar.

Peki neden yapılıyor böyle şeyler, çünkü kozmetik sektörü devasa bir rant sektörü, eczacı işverenler oda vb kuruluşlar sürekli internetten ürün alınmaması gerektiğine dair haber yapıyorlar. Oysa insanların en çok alışveriş yaptığı siteler gene eczacıların kurduğu siteler, çoğu ilgili ürünleri çok yüksek adetlerde düşük fiyata alım yapıp satıyorlar.

Ancak tüketicinin ana bilmesi gereken şey böylesi büyük bir sektörde (30 milyar tl üzeri) özellikle sosyal medyada yapılan her türlü reklam ve tanıtıma şüpheyle yaklaşmak. Çünkü kimse sizin cildinizi gerçekten önemsemiyor. İzlediğiniz her şey bir şov ve ucunda muhakkak bir çıkar ilişkisi var.

Devasa reklam bütçeleri sosyal medyada harcanıyor, ürün fiyatları da bu yüzden yükseliyor, dediğimiz gibi 2 dolar maliyetli şeylerden bahsediyoruz. ‘’

Aydoğdu’dan açıklama gecikmedi! ‘’Önceliğimiz para değil, insan sağlığıdır’’

Kozmetik firmasının açıklamasını okuyan Alanyalı Aydoğdu, açıklama yapan firmayla alakalı denediği ürünün onlarla bir alakasının olmadığını ve kendisini iftira atılmaya çalışıldığını belirterek cevap niteliğinde bir karşı açıklamada bulundu. Aydoğan yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’ Video sahibi olarak söylemleriniz ve iftiralarınız üzerinden bana da söz hakkı düşüyor. Öncelikle şunu söylemeliyim kii ben eczacılık mezunuyum. Mezun olurken eczacılık yemini ediyoruz. Önceliğimiz para değil, insan sağlığıdır

Kullandığım cihaz Türkiye’de zincir marketlerde satılan aynalar vb. cihazlar gibi değil. Bir UV kamera cihazıdır. Kullanım amacı da güneş kreminin etkinliğini test etmektir.

Ayrı ayrı 3 siteden satın aldım üçünde de orjinal güneş kremini geçtim, normal bir güneş koruyucu bile bulunmamakta. Bu sitelerin yöneticileriyle görüştüm. Gerekli mecralara da şikayette bulundum. Bunu burada ifşa etmeme gerek yok çünkü internetteki sahte ürün sadece benim bu aldığım satıcılardan ibaret değil, yüzlerce.

Cümlenin başına ’kesin olmamakla birlikte’ yazarak iftira atmadığınızı zannediyorsanız çok yanılıyorsunu. Durumu tüm çıplaklığıyla, halk sağlığını göz önünde bulundurarak insanları bilinçlendirmek amacıyla böyle bir video çekiyorum ve siz beni zaten sahte olan ürünün içeriğini değiştirmekle itham ediyorsunuz.

En merak ettiğim mevzu ise şu: ben eczanelerde satılan dermokozmetik ürünlerinden bahsediyorken siz nasıl dahil oldunuz mevzuya? Sizi neden hedef alayım. Siz ve markanızı bu cevabınızdan önce tanımıyordum bile. Sizi hedef almamama rağmen böyle büyük bir tepki göstermeniz ürünleriniz hakkında şüpheye düşmeme sebep oldu açıkçası. ‘’