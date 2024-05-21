Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Belediyesi Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinliğinin amacının Alanya’nın kültürünü ve Türk kültürünü Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak olduğunu belirterek, “İlk 2001 yılında bu festival düzenlenmişti. Bu yıl da nasip olur sağlıkla devam ettiğimiz sürece önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu festivalleri, triatlonları düzenlemek bize nasip olacak. Festivalin amacı kentimize ziyarete gelen misafirlerimize 130’dan fazla ülkeden 50 binin üzerinde bizimle birlikte yaşayan misafirlerimize Alanya'mızın kültürünü, Türk kültürünü, yemeklerimizi etkinliklerle gösterip tanıtabilmek. Her yıl farklı bir temayla bu festivale başlanıyor. Bu yılki konumuz Alanya olarak belirlendi ve ‘Bir Nefes Alanya’ başlığı altında Alanya’ya nefes veren değerleri festival boyunca sizlere, kendimize, misafirlerimize sunmaya çalışacağız. Alanya denince deniz, kum, güneş, tarih, kültür, mutfak hepsi işin içine giriyor. Biz de bunları birleştirip güzel bir sunum yapmak istedik. Alanya'mızı Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtabilmek adına da elimizden gelen her türlü organizasyona fazlasıyla destek vereceğiz” dedi.

“Organizasyonun konseptini ‘Bir Nefes Alanya’ olarak tanımladık”

Meclis Başkan Vekili ve Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonu Başkanı Abdurrahman Açıkalın ise geçmişte bu festivali düzenleyen belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Bu bir takım çalışmasıdır. Her bir bölümdeki arkadaşımız büyük bir özveriyle bu festivale hazırlandılar. 2001 yılından beri yapılan bir organizasyonun mirasını taşımak omuzlarımızda çok büyük bir yüktü. Biz de geçmişti yapan belediye başkanlarımıza, emek veren tüm emekçi arkadaşlarımıza, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar çok güzel programlar yapılmıştı. Organizasyonun konseptini ‘Bir nefes Alanya’ olarak tanımladık. Bizler insanoğlu olarak istemsizce yaptığımız ilk hareket nefes almak ve hayata tutunmak. Bizim çıkış noktamız bu oldu. Bir nefes süresince Alanya’nın halihazırdaki tüm değerleri ortaya çıkarmayı amaçladık. Bu bizim için zor bir görevdi. Alanya’nın geçmişe yönelik değerlerini ortaya çıkarmak zorlu bir süreçti. Organizasyonumuz bu seneden itibaren Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali olarak uygun gördük. Bunu önümüzdeki meclis toplantısında kararı alacağız. Bundan sonra etkinliğimizin ismi Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali olarak geçecek” diye konuştu

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Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa da daha sonra festival programıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Lansmana; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Meclis Başkan Vekili ve Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonu Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, davetliler ve basın mensupları katıldı.