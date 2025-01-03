Hastanenin 1 yıllık verilerini aktararak 2024 yılını değerlendiren Başhekim Doç. Dr. Güler, “Hastane olarak tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte hasta ve hasta yakınlarımıza daha kaliteli ve yenilikçi sağlık hizmeti sunmak adına bilimin ışığında gelişen teknolojik altyapımızla birlikte etkili, verimli çalışmaktayız. 2024 yılında acil servisimiz de dâhil olmak üzere 1 milyon 810 bin 594 hastaya ayaktan sağlık hizmeti verdik. Acil serviste 469 bin 990 hastamızın muayenesini yaptık. 1 milyon 340 bin 604 hastaya ayaktan poliklinik hizmeti sağladık. 29 bin 748 hastamız yatarak tedavi gördü. 33 bin 150 hastamızın ise başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Bin 406 bebeğimiz hastanemizde dünyaya gözlerini açtı. Anne, baba olma heyecanı yaşayan ebeveynlerimiz mutluluklarına ortak olduk, birlikte sevindik. Bin 88 diyaliz 2 bin 591 hastamıza anjiyo işlemi yapılırken 10 bin 631 hastamıza diyaliz seans hizmeti verildi. Fizik Tedavi Ünitemizde ise 138 bin 726 seans ftr hizmeti sunduk ”dedi.

YILBAŞI GECESİ 2 BİN 473 HASTAYA SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ

Yılbaşı gününü değerlendiren Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Yılbaşında gecesinde yani 31 Aralık 2024 tarihinde ve 2025 yılının ilk gününde acil servisimizde 2 bin 473 kişi sağlık hizmetinden faydalandı. 140 hastamızın yatışı yapılarak tedavisine yataklı servisimizde devam edildi. Yine 133 hastamızın başarılı bir şekilde operasyonunu gerçekleştirdik. 2025 yılında da 496 hekim arkadaşım ve toplam bin 976 sağlık personelimizle birlikte insan hayatının kutsallığından ve kaliteden ödün vermeden hasta ve hasta yakınlarımıza umut olmaya, küçük mucizeler ve hikâyeler yazmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.