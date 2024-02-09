Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi doktorlarının görev yaptığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni ve ilk kez yapılan yöntemlerle tedaviler devam ediyor. Son olarak Alanya’da yaşayan 69 yaşındaki Refik Şamlı, 2 aya yakın süre devam eden idrarda kanama şikâyeti ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Murat Uçar’a başvuruda bulundu. Yapılan tetkik ve görüntülemeler sonucunda sol böbreğin idrar havuzcuğunda 3 cm’lik bir kitle izlendi. Doç. Dr. Murat Uçar; hastaya sol böbreğinin, sol idrar kanalının ve mesane ile idrar kanalının birleştiği kısmın alınacağını ve bu işlemin laparoskopik olarak uygulanacağını anlattı. Hasta Şamlı’ya sol nefroüreterektomi ve mesane cuff eksizyonu operasyonu hakkında bilgi verilerek hastanın onayı alındı.

DOÇ. DR. UÇAR: BAŞARILI OPERASYONLARA DEVAM EDİYORUZ

Operasyon için gerekli diğer hazırlıklar da yapıldıktan sonra Doç. Dr. Murat Uçar, meslektaşı Doç. Dr. Ali Akkoç ve üroloji ekibi; hastaya laparoskopik olarak (kapalı yöntemle) sol böbrek, sol idrar kanalı ve mesane ile idrar kanalının birleştiği kısmın alınması operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasında hasta bu tümörden (kanserli hücrelerden) kurtulmuş oldu. Hastanede ilk kez laparoskopik olarak gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Uçar, “Özellikle idrarda renk değişikliği ya da kanaması olan hastalarda böbrek, idrar kanalı ve idrar kesesi tümörleri görülebilmektedir. Bu tümörler özellikle ileri yaşlarda daha sık görülmekle birlikte her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. İdrarda kanama şikâyeti olan hastaların vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmaları erken tanı ve tedavi açısından oldukça önemlidir. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği olarak bundan sonra da buna benzer operasyonları hastanemizde başarılı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ise hekim arkadaşlarıyla birlikte yeni sağlık hizmetlerini kazandırmaya ve özellikli operasyonları yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Doç. Dr. Güler, başarılarından dolayı hekim arkadaşlarına teşekkür ederken hastaya da geçmiş olsun dileklerini iletti.