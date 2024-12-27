Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmalarını tamamlayarak önemli bir yeniliğe imza atıyor. Buna göre aile hekimlikleri, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren hastanelerle dijital olarak entegre hale gelecek.

Yeni sistem sayesinde aile hekimleri, INR testinin yanı sıra röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi çeşitli tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Bu gelişme, hastaların daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti almasını amaçlıyor.

Ayrıca, aile hekimlerine MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturulması da dikkat çekiyor. Bu kontenjanlar ile hasta yoğunluğu üzerinde kontrol sağlanması hedefleniyor.

Dijital entegrasyonun sağlık sistemine getireceği kolaylıkların yanı sıra hasta memnuniyetini artırması bekleniyor. Aile hekimlerinin bu yeni yetkileri ile birlikte daha etkin bir şekilde çalışarak vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesi amaçlanıyor.