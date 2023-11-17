Alanya’da yaşayan yerleşik yabancıların yaptığı resim, heykel, el işi ürünleri ve birçok sanat eserinin sergilendiği Alanya Uluslararası Sanat Sergisi 8. kez kapılarını açtı. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi öncülüğünde Alanya Kültür Merkezi’nde açılan serginin açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, siyasi parti temsilcileri, oda ve STK başkanları, muhtarlar ile çok sayıda yerli ve yabancı vatandaş katıldı.

Açılış töreni Kazakistanlı sanatçı Gülnur Ermonava ve İranlı sanatçı Farshid Hosnia’nın mini konserleri ile başladı. Alanya’da yerleşik olarak yaşayan iki ses sanatçısının güzel konserleri davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Açılış konuşmasını ise Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu gerçekleştirdi. Karaoğlu konuşmasında sergiye katılan ve eserleri ile katkı sağlayan herkese teşekkür ederken, kentte pek çok farklı milletten insanın huzur içinde yaşamasını sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCEL: SANAT DÜNYANIN ORTAK DİLİDİR

Açılış töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’mızın sanatla, kültürle, sporla anılan bir şehir olması için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Yıl içinde birçok ulusal ve uluslararası festival, sergiler, konserler gibi pek çok kültür ve sanat etkinliğini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını da birbirinden özel kültür ve sanat etkinliğiyle kutladık. Birazdan “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” mesajıyla başlattığımız sergimizin açılışını yapacağız. Bu değerli sanatçılarımızın burada buluşmasına vesile olan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı ve üyelerini tebrik ederim.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI 3 GÜN AÇIK KALACAK SERGİYİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM

Başkan Yücel konuşmasında, “127 ülkeden yaklaşık 50 bin Yeni Alanyalının dil, din, kültür farkı gözetmeksizin saygı, sevgi, hoşgörü, uyum, birlik ve beraberlik içinde yaşadığı Alanya’mız, her zaman ilklerin kenti olmaya devam edecek. Türkiye, İran, Ürdün, Rusya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan ve Letonya’dan 70 sanatçı, aynı çatı altında kültür ve inanç farkı gözetmeden sanatlarını birleştirerek bu sergiyi siz sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Alanya’mızda ortaya konan bu birlikteliğin tüm dünyaya örnek olması, savaşların ve huzursuzlukların son bulmasına vesile olmasını diliyorum. Sanatın ortak bir dil olduğunu, insanların barış ve huzur içinde yaşamaları gerektiğini bu sergi ile bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyor emeği geçenleri gönülden kutluyorum. Bütün vatandaşlarımızı 3 gün açık kalacak sergiyi görmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yücel konuşmasının ardından sergi alanını gezerek sanatçılarla sohbet etti ve eserleri inceledi. Sergi 17-18-19 Kasım tarihlerinde Alanya Kültür Merkezi sergi salonunda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.