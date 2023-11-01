Alanya’ya nitelikli çağdaş sanat yapıtları kazandırmayı amaçlayan Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 18’inci kez düzenlenecek. Bu yıl ki sempozyuma 27 ülkeden 55 heykeltıraş başvururken, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Bülent Çınar’ın başkanlığında düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak olan 10 heykeltıraş belirlendi.

ESERLER YEŞİL ALAN VE PARKLARA MONTE EDİLECEK

Belediye arkasında oluşturulacak atölyede yontulan eserler 30 Kasım’da yine Alanya Belediyesi arkasında hazırlanacak alanda sergiye sunulacak. Sempozyum bitiminde yapılan tüm heykeller; yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve parklara monte edilerek bu alanları süsleyecek. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini rahatlıkla fotoğraflayacaklar ve inceleyebilecekler.

YÜCEL: “TÜM HALKIMIZ GELİP ÇALIŞMALARI İZLEYEBİLİR”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada; “Bu güne kadar düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Heykel Sempozyumu kapsamında yapılmış olan heykeller, Alanya’mızı adeta bir açık hava sergisine dönüştürdü. Halkımızı da sanatın bu dalı ile bir araya getirmesiyle önemli bir yer edindi. Bu yıl da Kasım ayı boyunca halkımızı sempozyum alanımızda görmekten mutluluk duyacağız.” dedi.

SEMPOZYUMDA 6 ÜLKEDEN 10 HEYKELTIRAŞ YER ALACAK

Prof. Bülent Çınar, Prof. Neslihan Pala, Doç. Dr. Ömer Emre Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Derya Özşen, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Y. Mimar Melike Nazifoğlu, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Alanya Belediyesi Personeli Ressam Emine Nur Sargullar’ın titizlikle belirlediği 18. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar şu isimlerde oluştu: Ayhan Yılmaz (Türkiye), Bertha Shortıss (İsviçre), Bouazız Mohamed (Tunus), Claudia Zanaga (İtalya), Ercan Yılmaz (Türkiye), Esfandyar Moradpour (İran), Genti Tavanxhiu (İtalya), Malkhaz Tasiskadze (Gürcistan), Tolga Yurtözveri (Türkiye), Volodymyr Kochmar (Ukrayna).