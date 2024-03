Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in öncülüğünde Alanya Belediyesi ve hayırsever Ahmet Beyaz ve ailesinin destekleriyle Küçükhasbahçe Mahallesi’ne kazandırılan Alanya Esme Kemal Beyaz Aile Sağlığı Merkezi ve Alanya Ahmet Beyaz 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, , Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, hayırsever Ahmet Beyaz ve ailesi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

MUHTAR YALÇIN: ADEM BAŞKANIMIZIN NE ZAMAN KAPISINI ÇALDIYSAK HER ZAMAN YARDIMCI OLMUŞTUR

Törende açılış konuşmasını, Küçükhasbahçe Mahalle Muhtarı Ali Yalçın gerçekleştirdi. Yalçın konuşmasında, “10 yıl önce muhtar olduğum zamandan beri mahallemize sağlık ocağı, pazar yeri ve parklar kazandıracağımız söylemiştik. Allah razı olsun hayırseverimiz ve Alanya Belediyemiz tarafından sağlık ocağımız yaptırdık. Aynı zamanda yan tarafta pazar yeri kuruluyor, çocuk parklarımız yapıldı. Allah razı olsun Adem Başkanımız ne zaman aradıysak, kapısını çaldıysak her zaman yardımcı olmuştur.” dedi.

MUHTAR UYSAL: BAŞKANIMIZ BİZLERE YARDIMCI OLDU

Sugözü Muhtarı Hasan Uysal konuşmasında, “Burada böyle güzel bir sağlık ocağını yaptıran hayırsever Ahmet abimize, ailesine ve Alanya Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Muhtar olduğumuz zaman taleplerimiz oldu Sayın Başkanımızdan ve bir bir bunları gerçekleştirmek için bizlere yardımcı oldu. Şunu da buradan söyleyeyim; başkanımızla yeniden istişare ettik, 610. caddemizin haftaya inşallah aydınlatmaları ile birlikte asfaltını da yapacağız ve sizlerin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

ALDEMİR: MAHMUTLAR VE PAYALLAR’DA DA SAĞLIK OCAKLARI AÇILACAK

Programda konuşan Alanya İlçe Sağlık Müdür Nadir Aldemir de konuşmasında, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Hayırsever Beyaz ailesine teşekkür etti. Sağlı koçağında şu an hizmet veren iki aile hekiminin dörde çıkarılacağını belirten Aldemir, Mahmutlar ve Payallar Mahallerindeki sağlık ocakları içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Aldemir, “Gelişmiş ülkelerde hekim başında düşen vatandaş sayısı çok azdır. Biz de Alanya Belediyemiz ve hayırseverlerimiz ile 2024 yılında hekim başında düşen vatandaş sayısını 3 binin altına düşürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN HAYIRSEVER BEYAZ AİLESİNE TEŞEKKÜR

Küçükhasbahçe Mahallesi ve çevresinin önemli bir eksiğini kapatacak Alanya Esme Kemal Beyaz Aile Sağlığı Merkezi ve Alanya Ahmet Beyaz 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışında konuşan Başkan Yücel, “10 yıl önce ekip arkadaşlarımız ile birlikte ‘Önceliğimiz eğitim ve sağlık’ diyerek çıktığımız bu kutlu yolda sizlerle birlikte 8. sağlık ocağımızın açılışını yapıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu hizmetin mahallemize kazandırılmasını sağlayan kıymetli hayırsever Beyaz ailesine sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

780 METREKARE ALANA SAHİP TESİS OLUŞTURULDU

Aynı anda 4 hekimin hizmet verebileceği 780 metrekarelik alana sahip bir tesisin vatandaşların hizmetine açıldığını söyleyen Başkan Yücel, “Merkez içinde ayrıca engelli polikliniği, aşı, bebek, anne gözlem odaları, tıbbi müdahale odası, laboratuvar bulunmaktadır. 112 Acil servis istasyonunda ise personel yatak ve dinlenme odaları ve mutfak bulunuyor. Alanya son yıllarda yaşadığı değişim ve gelişimle dünyanın en çok tercih edilen kentlerinde biri oldu. Dünyada yaşanan her sıkıntılı süreçte insanların güvenli bir liman olarak gördüğü kentimizde artan nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verme adına durmadan, yorulmadan üretmeye, yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“10 YILDA 8 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIN AYAĞINA SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRDÜK”

“Kentimizin doğusundan batısına, sahilinden yaylalarına kadar vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya sağlık hizmeti götürdük” diyen Başkan Yücel, “Hiçbir zaman ‘Sağlık ocağını yaptık, işimiz bitti’ demedik. Evde sağlık hizmetiyle yılda kırsal mahallelerimizde yaşayan engelli, vatandaşlarımız ve büyüklerimizin ayağına giderek 10 yılda 8 bini aşkın vatandaşımızın sağlık taramasını yaptık. Vatandaşımızın bizlere ihtiyacı olduğu her noktada yanlarında olarak onlar için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. İnşallah geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Alanya’mız için sadece hizmet ve eser üretmeye, vatandaşımızın bizden beklediği hizmetleri onların ayağına götürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’de Alanya’ya böyle bir eser kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Payallar Devlet Hastanesi için gerekli adımların atıldığını belirterek, “Bu anlamlı töreni gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve Hayırsever vatandaşımız Ahmet Beyaz’a hem annesi babası adına ve hem de kendi adına yaptırdığı bu Aile Sağlık Merkezi ve 4 Nolu Acil Sağlık İstasyonu’nun şifa dağıtmasını diliyorum. Hayırseverimize Ahmet abimize de gönülden teşekkür ediyorum. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Devlet, yerel yönetim ve hayırseverler bir araya geldiği zaman özellikle eğitim ve sağlıkta çok güzel hizmetler oluyor. Bunun en güzel örneği de güzel şehrimiz Alanya’dır. Biz de Payallar Hastanemizi en kısa sürede tamamlayacağız ve Eğitim Araştırma Hastanemize 150 yatak aynı zamanda onkoloji merkezi inşallah yapacağız ve bir de diş hekimliği fakültesi hastanesini yapacağız. Ayrıca ALKÜ Tıp Fakültesi’nin inşaatına yeni kampüste başlayacağız. Sağlık yatırımlarımız devam edecek. Muhtarlarımıza, Alanya Belediyemize ve hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza da hayırlı çalışmalar diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesme töreni ile sağlık ocağı hizmet açıldı.