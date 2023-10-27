Hasta Hakları Birim Sorumlusu Serpil Yıldırım tarafından açılan stant da; hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Etkinlikte Hasta Hakları Birimi tarafından hastalar ve hasta yakınlarına ilgili yönetmelikte yer alan; Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, hasta haklarının korunması, tıbbi müdahalede hastanın rızası, tıbbi araştırmalar, diğer haklar, sorumluluk ve hukuki korunma yolları ile son hükümler hakkında bilgilendirme yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ve ekibi de etkinliğe katılarak destek verdi. Başhekim Doç. Dr. Güler ve ekibi hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile tek tek görüşerek haklarını ve sorumluluklarını anlatarak düşüncelerini dinledi.

Günün önemine binaen bir açıklama yapan Hasta Hakları Birim Sorumlusu Yıldırım; “Hastalarımızın yararına ve haklarını gözeterek tüm sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hasta haklarının ve sorumluluklarımızın bilinci ile değerli hastalarımıza en iyi şekliyle daha kaliteli sağlık hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin, hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, bilgilendirme, kuruluşunu seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirebilme ve saygınlık görme hakları vardır. Bugünde burada hasta ve hasta yakınlarımıza haklarını anlatmak ve bilgilendirmek istedik” ifadelerine yer verdi.